Capacitaciones del MEP reúnen a miles de funcionarios antes del regreso a las aulas

El Ministerio de Educación Pública (MEP) inició este lunes 9 de febrero las capacitaciones para los docentes y otros funcionarios de los centros educativos.

Durante dos semanas, se abarcarán temas como fortalecimiento de los aprendizajes en lectura, escritura y matemáticas; innovación pedagógica y aprendizaje activo; convivencia, respeto y cultura institucional; liderazgo positivo de los equipos directivos; inclusión educativa y atención a la diversidad; salud mental, autocuidado y manejo del estrés; habilidades blandas y motivación estudiantil; prevención de la violencia, entre otros.

Alrededor de 88 mil funcionarios se reunirán en diferentes centros educativos para recibir la capacitación.

A partir de este lunes 9 de febrero, el Ministerio de Educación Pública (MEP) capacitará a los docentes y otros funcionarios previo al inicio de las lecciones. (MEP/MEP)

“Estas dos semanas no son un trámite, no son una carga, son un mensaje de que ustedes importan; esto es para la docente que entra al aula con vocación, para el director que carga a una comunidad y juntas que hace que esto funcione”, dijo Leonardo Sánchez, ministro de Educación Pública.

Las capacitaciones se realizarán en coordinación con las organizaciones sindicales que conforman la Junta Paritaria como el SEC, ANDE, APSE y SITRACOME.

¿Qué temas se abordarán en la primera semana?

Según el MEP, durante esta semana se abordarán temas como prevención de manifestaciones de violencia, sana convivencia y cultura de paz; Ley 9999 para prevenir la revictimización; salud mental; ciudadanía digital, entre otros.

La próxima semana se enfocarán en temas según el área de desempeño de los funcionarios.

Las autoridades indicaron que en este programa también participan funcionarios de territorios indígenas. Asimismo, en las capacitaciones se incluyen módulos para personal de seguridad y juntas de educación.

¿Cuándo iniciarán las lecciones?

Los estudiantes retornarán a las aulas el lunes 23 de febrero después de que finalicen las capacitaciones para los funcionarios del MEP.

El primer periodo de este curso lectivo es del 23 de febrero al 3 de julio y el segundo, del 20 de julio al 9 de diciembre.

El MEP indicó que los actos de graduación de este año se realizarán el 10 y el 11 de diciembre.

