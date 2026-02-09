Las capibaras rescatadas ya tienen nombre gracias a una emotiva dinámica solidaria

¡Las capibaras rescatadas ya tienen nombres! El Rescate Wildlife Rescue Center anunció que ya se eligieron los nombres de estos animales tras una dinámica realizada en redes sociales.

LEA MÁS: Aresep detecta contaminación en el 64% de los acueductos y entre los hallazgos hay heces y metales

Hace unos meses, el centro de rescate invitó a los usuarios a participar en una linda dinámica para nombrar a las cuatro capibaras.

Varias personas lanzaron diferentes nombres y los que tenían más “me gusta” fueron sometidos a otra dinámica, en la que las personas podían donar a cada nombre de su preferencia en el sitio web de Zoave.

Las capibaras rescatadas ya tienen nombre, según anunció el Rescate Wildlife Rescue Center. (Rescate Wildlife Rescue Center/Cortesía)

Los nombres con mayor recaudación de dinero iban a ser elegidos. El Rescate Wildlife Rescue Center indicó que las donaciones iban a ser destinadas a las dietas especializadas, la atención veterinaria continua y el mantenimiento del hábitat de las capibaras.

LEA MÁS: Un dato del empleo en Costa Rica le explica por qué a usted le cuesta tanto encontrar trabajo

¿Cuáles nombres fueron elegidos?

Jacky, Yára, Patacón y Tamarindo son los nuevos nombres de las capibaras, según anunció el centro de rescate en redes sociales.

Una de ellas se llama Jacky en honor de la mamá de una usuaria, quien era fan de estos animales y quería conocerlos, pero lamentablemente murió en setiembre del año pasado.

Una de las capibaras fue nombrada en honor de la mamá de una usuaria que era fan de estos animales. (Rescate Wildlife Rescue Center/Cortesía)

Otra capibara se llama Yára, que significa “vida” en Maleku. Los otros nombres, Patacón y Tamarindo, fueron elegidos porque se relacionan con Costa Rica.

El Rescate Wildlife Rescue Center anunció que las personas que crearon los nombres recibirán entradas al Santuario de Vida Silvestre, un certificado y un regalo.

LEA MÁS: Famosísimo actor de Hollywood visitó Costa Rica y se llevó en su maleta un pedacito de arte 100% tico