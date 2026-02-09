Nacional

Habrá paso regulado en la carretera Bernardo Soto durante un mes por trabajos del MOPT

El MOPT realizará trabajos de demarcación en la carretera Bernardo Soto, lo que obligará a implementar paso regulado durante un mes

Por Ingrid Hidalgo

Si usted transita por la carretera Bernardo Soto, específicamente entre el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y el cruce a San Ramón, habrá cambios a partir de este lunes 9 de febrero.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que a partir de este lunes se realizarán labores de demarcación en esta ruta.

Por eso, habrá paso regulado en la zona durante un mes. Las labores de demarcación se realizarán de noche, en un horario de 8:00 p.m. a 4:00 a.m.

14/06/2024 Autopista Bernardo Soto. Carretera a San Ramón, también conocida como Ruta 1 y el fallido intento de ampliación, ahora fijado para 2030. Foto: Rafael Pacheco Granados
El MOPT anunció que habrá paso regulado durante un mes en la carretera Bernardo Soto, entre el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y el cruce a San Ramón, por obras de demarcación. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Debido a esto, se recomienda a los conductores tomar rutas alternas si quieren evitar la presa o armarse de paciencia mientras los funcionarios realizan trabajos viales.

Otras obras del MOPT

Las autoridades de Obras Públicas y Transportes anunciaron este lunes que a finales de marzo iniciarán las obras de reconstrucción de dos nuevos puentes sobre el río Grande Orosi en Paraíso de Cartago.

Las estructuras ubicadas en las localidades de Tapantí y Palomo serán reconstruidas y ampliadas, pasando de uno a dos carriles.

MOPT reconstruirá puentes sobre río Grande de Orosi
El MOPT iniciará en marzo las obras de reconstrucción de los puentes, ubicados en Tapantí y Palomo, sobre el río Grande de Orosi en Paraíso de Cartago. (MOPT/MOPT)

Asimismo, estos nuevos puentes contarán con acera peatonal. Los funcionarios intervendrán los accesos a estas estructuras.

Este proyecto tiene una inversión de $4.192.500,13 para el puente en Tapantí y $4.908.392,87 para el que está ubicado en Palomo.

Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

