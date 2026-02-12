Política

Ministro de Seguridad pide a diputados que lo reciban de forma urgente para hablar de algo grave

El ministro de Seguridad, Mario Zamora, pidió a los diputados que lo reciban de forma urgente para hablar de este delicado tema

Por Rocío Sandí

El ministro de Seguridad, Mario Zamora, pidió a los diputados que lo reciban para hablar de un tema muy grave y urgente.

Se trata de la situación actual de Crucitas. El jerarca pidió ser recibido con urgencia en el Plenario Legislativo para informar sobre los preocupantes hallazgos en la zona donde el oro ilegal sigue fluyendo hacia afuera del país.

Los jefes de fracción acordaron recibirlo el próximo lunes 16 de febrero a las 2:00 p. m.

24 de junio del 2025. Ministerio de Seguridad, Zapote. 12:30 hrs. Entrevista con el ministro de Seguridad Mariom Zamora para conversar acerca de los esfuerzos del gobierno para establecer mas vigilancia y seguridad en APM Terminal. Esto debido al tráfico de drogas hacia otros paíces desde el muelle de Moín en LImón. Em la foto: Mario Zamora respondió la preguntas de La Nación. Foto: Albert Marín.
Mario Zamora, ministro de Seguridad, pidió a los diputados que lo reciban. (Albert Marín)

Una interpelación cara a cara

Los diputados decidieron usar el mecanismo de interpelación, lo que significa que, después de que Zamora dé la información que lleva, todas las fracciones podrán hacerle preguntas.

En el Congreso se tramita un proyecto de ley que busca legalizar la extracción para que la plata se quede en el país y no en manos de coligalleros ilegales; sin embargo, la iniciativa tiene muchos anticuerpos por el daño ambiental que podría causar el tema.

La Fuerza Pública detuvo a seis oreros y decomisó varios artículos para procesar el mineral que se extrae de manera ilegal en Crucitas de San Carlos.
El jerarca dice que lo que está pasando en Crucitas es grave. (Cortesía MSP)

La presidenta electa, Laura Fernández, actual ministra de la Presidencia, dijo que si de aquí a mayo los actuales diputados no aprueban el proyecto, apenas ella se ponga la banda presidencial, la iniciativa será una prioridad para sus legisladores.

Mario Zamoraministro de SeguridaddiputadosCrucitasAsamblea Legislativa
Rocío Sandí

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

