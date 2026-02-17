Nacional

¿Puede un centro educativo prohibir el uso de enagua a estudiantes? respuesta del MEP es contundente

Algunos centros educativos cambiaron el reglamento interno para prohibir las enaguas, pero ¿tiene la potestad para hacer eso?

Por Rocío Sandí

Algunos centros educativos han cambiado sus reglamentos para prohibir el uso de enaguas a sus estudiantes, pero ¿tiene una escuela o colegio la potestad para hacer eso?

El Ministerio de Educación Pública (MEP) fue claro y contundente con la respuesta: los centros educativos no pueden prohibir el uso de las enaguas.

10/01/2024 San José. Recorrido por el bulevar de la Avenida Central decenas de personas visitaron las tiendas para adquirir los útiles, cuadernos y lápices básicamente, y los uniformes para sus hijos y nietos para la entrada a clases el mes entrante. En esta ocasión los estudiantes regresarán a las aulas 8 de febrero, día en que inicie oficialmente el curso lectivo 2024.
Centros educativos no pueden prohibir el uso de enaguas. (Rafael Pacheco)

Una muestra de ello es un recurso de amparo cuya resolución fue dada a conocer recientemente.

La Sala Constitucional ordenó al Colegio Académico Tecnológico Omar Salazar Obando, localizado en Turrialba, permitir que una estudiante decida libremente si utiliza enagua o pantalón como parte de su uniforme estudiantil, al considerar que la prohibición impuesta por el centro educativo vulneró derechos fundamentales.

El fallo declaró con lugar un recurso de amparo presentado por la mamá de una menor que cursa octavo año en esa institución.

La acción se interpuso luego de que el colegio eliminara el uso de la enagua como prenda del uniforme femenino.

Utiles y uniformes para el nuevo curso lectivo
Tome en cuenta lo que dice el reglamento del MEP sobre los uniformes. (Rafael Pacheco)

El reglamento del MEP es muy claro

La Teja consultó al MEP sobre el tema y la institución especificó que todas las escuelas y colegios públicos deben respetar el reglamento del MEP.

Esa normativa especifica bien claro el tema del uniforme para escuelas y colegios.

En el caso del uniforme de preescolar, establece que las niñas podrán vestir un short azul, también usar un short enagua con pretina elástica y, cuando hace frío, pueden utilizar pantalón largo azul, tipo buzo deportivo.

Para las estudiantes de primaria se detalla que pueden usar enagua, enagua pantalón, pantalón largo o pantalón corto azul a la rodilla.

Fotos de productos, gerente y fachada de la tienda Office Depot para Brandvoice / Foto John Durán
Las clases ingresan el 23 de febrero. (John Durán)

En cuanto a la secundaria, el reglamento para el uniforme de las mujeres detalla que pueden usar falda azul holgada en la cadera y esta debe medir de largo una pulgada por debajo de la rodilla. También pueden usar pantalón azul.

Es necesario tener en cuenta que ningún reglamento interno de escuelas o colegios está por encima del reglamento del MEP.

Clases empiezan el lunes 23 de febrero

El curso lectivo 2026 inició con jornadas de capacitación nacional que arrancaron el 9 de febrero y se extenderán hasta el 20.

Las lecciones comenzarán el lunes 23 de febrero. El periodo de vacaciones de medio periodo irá del 6 al 17 de julio, posterior a lo cual el curso lectivo reiniciará y se prolongará hasta el viernes 9 de diciembre. Los actos de graduación se llevarán a cabo el jueves 10 y el viernes 11 de diciembre.

