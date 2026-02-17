Reducción de grupos del MEP podría dejar estudiantes sin cupo en colegio capitalino

Los nuevos lineamientos del Ministerio de Educación Pública (MEP) sobre la cantidad de estudiantes por sección generarían problemas en los centros educativos, como ocurre en el Liceo de Pavas.

Resulta que, mientras los colegios se preparan para recibir a estudiantes para dar inicio al curso lectivo 2026, algunos jóvenes podrían quedar fuera de las aulas en el colegio ubicado en Pavas, pues se redujeron los grupos.

Un rótulo colocado en el colegio indica que no hay cupo en octavo, noveno, décimo y undécimo año. Sin embargo, un funcionario del liceo afirmó que sí hay espacio.

La reducción de estudiantes por sección podría provocar que muchos jóvenes se queden sin acceso a la educación en Pavas. (MEP/MEP)

Este anuncio del liceo deja a familias en vilo, especialmente aquellas que viven en la zona, porque sus hijos podrían quedarse sin educación al reducirse ciertos grupos.

Por ejemplo, el funcionario indicó que undécimo solo abrió dos grupos de 12 alumnos, cuando, según los nuevos lineamientos del Ministerio de Educación Pública (MEP), cada nivel educativo de secundaria puede tener hasta 25 estudiantes por sección.

Esta medida genera preocupación porque podría limitar a los adolescentes el acceso a la educación, por lo que pueden abandonar el deseo de seguir estudiando y unirse a algún grupo criminal, algo que preocupa a las autoridades judiciales, pues se ha detectado que organizaciones criminales reclutan a menores para que se conviertan en sicarios.

No hay cupos para nuevos ingresos

El Liceo de Pavas realizó una publicación en redes sociales justificando que, debido a los nuevos lineamientos del MEP respecto a la cantidad de estudiantes por nivel, no hay cupos para nuevos ingresos.

“Debido a las nuevas normativas de la cantidad de estudiantes por grupo, estipuladas por el MEP, hemos llegado al máximo de jóvenes en los niveles de octavo, noveno, décimo y undécimo año; se aclara que es para el ingreso de los jóvenes de traslado, provenientes de otras instituciones, a matricularse. Por el momento no tenemos cupo para estos nuevos ingresos a la institución”, indicó el liceo.

El Liceo de Pavas afirmó que no hay cupo para nuevos ingresos en ciertos niveles de secundaria, pero le está dando prioridad a estudiantes del curso lectivo de 2025. Foto: Eilyn Jiménez

El colegio señaló que se le está dando prioridad a la ratificación de matrícula de los estudiantes regulares del curso lectivo 2025 para los estudiantes que están esperando resultados o proceso de matrícula, quienes sí tienen espacio dentro del centro educativo.

Asimismo, instó a los padres de familia y encargados a acercarse al liceo para ratificar la matrícula de los jóvenes.

Por otra parte, el liceo señaló que sí hay espacio para los nuevos ingresos de sétimo año.

Nuevos lineamientos del MEP

Unas semanas antes de que iniciara el curso lectivo 2026, el MEP dio una noticia que cambió el funcionamiento de las aulas.

Para reducir la carga laboral de los docentes y mejorar la atención a los estudiantes, las autoridades educativas decidieron reducir el tamaño de los grupos por nivel.

Como se mencionó anteriormente, en el caso de secundaria, los grupos se redujeron de 40 estudiantes a máximo 25 estudiantes. Es decir, los centros educativos pueden tener varios grupos de 25 estudiantes en octavo año, por ejemplo.

En preescolar, los grupos pasaron de tener 25 estudiantes a 18 niños y, en primaria, de 35 estudiantes a un máximo de 25 alumnos.

“La evidencia pedagógica y la neurociencia educativa son clarísimas en estos temas. El aprendizaje mejora cuando el docente puede conocer mejor a cada estudiante, dar retroalimentación oportuna y generar un vínculo más cercano en el aula“, justificó el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez.

MEP redujo la cantidad de estudiantes por sección en cada nivel para mejorar la atención a los estudiantes y reducir la carga laboral de los docentes. (Jose Cordero)

El jerarca señaló que no se despedirá al maestro si un colegio o escuela no tiene matrícula suficiente, sino que puede ser reubicado a otro centro que requiere más apoyo para atender a los estudiantes.

De hecho, la exviceministra del MEP, Karla Salguero, opinó que es una medida pedagógicamente correcta y necesaria, pero advirtió que puede haber riesgos que deben ser atendidos con responsabilidad.

Si esta medida no se acompaña de inversión en infraestructura, contratación suficiente de docentes y una adecuada planificación, existe el riesgo de que algunos centros educativos no tengan capacidad para abrir nuevos grupos, lo que podría limitar el acceso de estudiantes o generar traslados forzados.

