Proyecto de ley busca que el Estado asuma rutas de bus abandonadas

La diputada frenteamplista, Rocío Alfaro, presentó un proyecto de ley que podría resolver la falta de rutas de bus en el país.

LEA MÁS: Estos son los lugares donde se vendieron los premios de la Lotería extraordinaria de la JPS

Hace unos días, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) reveló que el abandono de rutas de bus incrementa brechas en el desarrollo social, especialmente en zonas rurales, donde hay menos acceso al transporte público.

Este problema afecta la movilidad laboral, el comercio local y la articulación productiva.

La diputada Rocío Alfaro presentó un proyecto de ley para que el Estado se haga responsable de la movilización de personas en transporte público. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La región donde hay mayor impacto es la Huetar Norte, pues las comunidades dependen del transporte y hay una limitada oferta de rutas alternativas, lo que genera mayor aislamiento social y productivo cuando una ruta se abandona.

Otras regiones como Brunca, Huetar Atlántica, Chorotega y Pacífico Central también son afectadas por esta problemática.

De hecho, la Aresep indicó que empleados del sector turístico e indígenas dependen del transporte público, específicamente el bus.

Cristel Acuña, usuaria de autobús, comentó a La Teja que en Puriscal los horarios son muy restringidos, al punto de que los domingos no hay servicio.

“Ahorita estamos solo con tres carreras: 7:30 a.m., mediodía y 5:00 p.m. Los sábados solo hay dos”, contó.

Por su parte, Natalia Vargas, estudiante universitaria y usuaria de bus, opinó que el impacto social entre las zonas rurales y urbanas se siente, pues en lugares lejanos no hay acceso a otros medios.

“El impacto social se nota porque en zonas rurales no hay acceso a otros medios; no hay trenes y el servicio de Uber o DiDi no llega fácilmente, aparte de que es muy costoso. Las distancias son más largas”, dijo.

Ella comentó que, mientras en las zonas urbanas es más fácil elegir entre tren o bus, en las áreas rurales la oferta de transporte es más limitada.

LEA MÁS: Laura Fernández renunció al puesto en propiedad que tenía en Mideplán desde 2013, pero que hace años no ocupaba

¿Qué planea el Frente Amplio para resolver este problema?

Para resolver esta problemática que afecta a los usuarios de bus, Rocío Alfaro presentó un proyecto de ley que busca reformar una parte de la Ley Reguladora de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos Automotores, para que el Estado se haga responsable de la movilización de personas si alguna empresa autobusera abandona una ruta bajo los mismos esquemas de operación; es decir, la misma tarifa, horarios, ruta, paradas, entre otros aspectos.

La reforma de dicha ley se haría específicamente en el artículo 2 y, además, se agregaría un artículo 7 bis.

En dicho proyecto, Alfaro plantea que el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) debe tener la obligación de salvaguardar el derecho al servicio esencial de transporte a toda la ciudadanía.

“Si una línea no se concesiona por falta de interés comercial o es abandonada por la empresa concesionaria, el MOPT deberá brindar el servicio a la población de la zona afectada”, se indica en el documento.

La Aresep señaló que el abandono de rutas de bus genera brechas en el desarrollo social; muchos lugares rurales tienen limitada oferta de transporte. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Además, la frenteamplista planteó reformar la integración del Consejo de Transporte Público (CTP) para eliminar los posibles conflictos de interés por medio de una modificación a los artículos 8 y 9 de la ley mencionada anteriormente.

LEA MÁS: ESPH defiende calidad del agua en Heredia tras informe de Aresep sobre contaminación