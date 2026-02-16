Estos son los lugares donde se vendieron los premios de la Lotería extraordinaria de la JPS

Los premios del sorteo extraordinario de la Lotería, que se jugó el domingo 15 de febrero por motivo del Día del Amor y la Amistad, quedaron muy repartidos.

La Junta de Protección Social (JPS) informó que el premio mayor, que estaba en 320 millones de colones por entero, se vendió en Belén y San Rafael de Heredia.

En el caso del segundo premio, quedó repartido en Santo Domingo de Heredia y el cantón central de Alajuela.

El tercer premio fue vendido en el sitio web de la Junta y el cuarto en el cantón central de San José.

La Lotería extraordinaria quedó repartida en varios lugares. (Canva/La Nación)

Por último, el quinto premio fue repartido en el cantón central de San José y Desamparados.

¿Cuáles números salieron en la Lotería?

La JPS jugó la Lotería extraordinaria este domingo. En las tómbolas salieron varias bolitas con distintos números para cada premio.

El premio mayor salió con el número 32 y la serie 604, para un monto de 320 millones de colones por entero. Aquellas personas que tienen un número igual al mayor con diferente serie ganaron 180.000 colones por entero.

Por otra parte, el segundo premio salió con el número 91 y la serie 227, con 46 millones de colones por entero. Si una persona tiene el mismo número con diferente serie obtuvo 45.000 colones por entero.

El tercer premio quedó para el número 83 y la serie 406 con un monto de 20 millones de colones por entero. Las personas que compraron el mismo número con diferente serie ganaron 30.000 colones por entero.

El cuarto premio salió con el número 19 y la serie 321, con un monto de 5 millones de colones, y el quinto premio con el número 05 y la serie 985 con 3 millones de colones por entero.

El premio mayor de la Lotería extraordinaria por el Día del Amor y la Amistad salió con el número 32 y la serie 604. (JPS/Cortesía)

¿Qué debe hacer si ganó algún premio?

Si usted ganó alguno de estos premios, reclame en la JPS o puede cobrarlo en bancos autorizados o por medio de los socios comerciales de la Junta.

En caso de que haya comprado a través de la página web de la Junta, el dinero le será depositado de manera automática en la cuenta bancaria que registró.

¿Cuándo es el próximo sorteo de la JPS?

La JPS jugará el sorteo de Chances este martes 17 de febrero, a partir de las 7:30 p.m.

El premio mayor es de 160 millones de colones en dos emisiones, mientras que el segundo es de 25 millones de colones por emisión, y el tercero es de 7 millones de colones por emisión.

Si usted quiere participar en este sorteo, recuerde que la fracción tiene un monto de 1.000 colones y el entero, 5.000 colones.