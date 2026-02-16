Lotería Nacional: Estos son los números ganadores del sorteo extraordinario del Amor y la Amistad

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este domingo 15 de febrero el sorteo extraordinario número 4.889 del Amor y la Amistad, de la Lotería Nacional, con el que más de uno se llenó de dinero.
Números favorecidos
Premio mayor: reparte ₡320 millones por entero
- Número: 32
- Serie: 604
Segundo premio: reparte ₡46 millones por entero
- Número: 91
- Serie: 227
Tercer premio: reparte ₡20 millones por entero
- Número: 83
- Serie: 406
Cuarto premio: reparte ₡5 millones por emisión
- Número: 19
- Serie: 321
Quinto premio: reparte ₡3 millones por emisión
- Número: 05
- Serie: 985
Además de los cinco premios mayores, durante el sorteo se jugaron 95 premios adicionales en distintas categorías, de acuerdo con el plan oficial de la institución.
Premio acumulado sigue activo
Para el presente sorteo, el premio acumulado continúa vigente con un monto de ₡792 millones en dos emisiones.
Las personas favorecidas deberán presentar el entero o las fracciones con el número y la serie correspondientes para hacer efectivo el cobro, siguiendo los plazos y procedimientos establecidos por la JPS.
Los resultados oficiales del sorteo 4.888 se publicarán en los canales oficiales de la Junta de Protección Social, una vez finalizado el evento, así como en la edición impresa y digital de La Teja.