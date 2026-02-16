Lotería Nacional: Estos son los números ganadores del sorteo extraordinario del Amor y la Amistad

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este domingo 15 de febrero el sorteo extraordinario número 4.889 del Amor y la Amistad, de la Lotería Nacional, con el que más de uno se llenó de dinero.

Sorteo extraordinario del Día del Amor y la Amistad (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Números favorecidos

Premio mayor: reparte ₡320 millones por entero

Número: 32

Serie: 604

Segundo premio: reparte ₡46 millones por entero

Número: 91

Serie: 227

Tercer premio: reparte ₡20 millones por entero

Número: 83

Serie: 406

Cuarto premio: reparte ₡5 millones por emisión

Número: 19

Serie: 321

Quinto premio: reparte ₡3 millones por emisión

Número: 05

Serie: 985

Además de los cinco premios mayores, durante el sorteo se jugaron 95 premios adicionales en distintas categorías, de acuerdo con el plan oficial de la institución.

Premio acumulado sigue activo

Premios millonarios se podrán cambiar en la JPS (Rafael Pacheco Granados)

Para el presente sorteo, el premio acumulado continúa vigente con un monto de ₡792 millones en dos emisiones.

Las personas favorecidas deberán presentar el entero o las fracciones con el número y la serie correspondientes para hacer efectivo el cobro, siguiendo los plazos y procedimientos establecidos por la JPS.

Los resultados oficiales del sorteo 4.888 se publicarán en los canales oficiales de la Junta de Protección Social, una vez finalizado el evento, así como en la edición impresa y digital de La Teja.