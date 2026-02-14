¿Salió su número? Estos fueron los premios de Chances

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este viernes por la noche el sorteo número 7009 de Chances, en el cual se dieron a conocer las combinaciones que resultaron premiadas en el juego.

En el sorteo celebrado a las 7:30 p.m. de este 13 de febrero, las seis bolitas sacadas determinaron los números y series con derecho a premio.

Estas fueron las combinaciones que salieron:

Premio mayor: 91, serie 023.

91, serie 023. Segundo premio: 15, serie 361.

Tercer premio: 16, serie 661.

¿De cuánto son los premios?

El premio mayor de este sorteo de Chances es de 120 millones de colones por emisión, es decir, un total de 240 millones de colones en total.

El premio mayor del sorteo de Chances de este viernes es de 240 millones de colones en dos emisiones. (JPS/JPS)

Por otra parte, el segundo premio entrega 37 millones de colones por emisión.

El tercer premio es de 9 millones de colones por emisión.

¿Dónde se entregan los premios?

Hay diferentes lugares donde usted puede reclamar su premio; por ejemplo, puede ir a la JPS para cambiar el pedacito por el monto que ganó.

También puede cambiar su premio en los bancos autorizados o por medio de los socios comerciales de la JPS.

Si compró en la plataforma digital de la JPS, el dinero le será depositado de manera automática en la cuenta bancaria registrada.

Jugoso premio para la Lotería

La JPS jugará este domingo 15 de febrero el sorteo extraordinario de Lotería Nacional por motivo del Día del Amor y la Amistad.

El premio mayor es de 320 millones de colones por emisión.

Si usted quiere aprovechar este sorteo, compre su número de suerte, así tiene posibilidades de ganarse unos millones. Recuerde que la fracción tiene un costo de 1.500 colones y el entero, de 10 fracciones, 15.000 colones.

La JPS realizó este viernes 13 de febrero el sorteo de Chances. Para este domingo 15 de febrero, hay sorteo extraordinario de Lotería por motivo del Día del Amor y la Amistad. (JPS/JPS)

Esto pasó con el Acumulado

El sorteo del Acumulado estaba este viernes 13 de febrero en 767 millones de colones; sin embargo, el premio no salió.

La bolita favorecida premió con 3 millones de colones, la combinación de la serie 521 con el número 74.

Para el domingo, el Acumulado llega a 792 millones de colones.

