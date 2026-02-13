Este producto de la canasta básica disparó su precio en ferias del agricultor

Un producto de la canasta básica subió exageradamente el precio en las ferias del agricultor, según el Consejo Nacional de Producción(CNP).

Con respecto a la semana del 26 al 30 de enero, la semana pasada el tomate subió a 907 colones en las ferias del agricultor. Antes estaba en 660 colones, lo que significa un aumento del 37,4%.

Otros productos que también subieron de precio son el chile dulce, la papa blanca, el plátano, el repollo verde y la zanahoria.

El tomate subió de precio significativamente en comparación a finales de enero, según el CNP. Foto: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ FLORES/Jonathan Jimenez)

En el caso del chile dulce, pasó de ¢353 a 358 colones, la papa blanca de ¢1.025 a ¢1.067, el plátano de ¢236 a ¢245, el repollo verde de ¢477 a ¢489 y la zanahoria de ¢547 a 560 colones.

También hubo productos que bajaron de precio en las ferias del agricultor, como el aguacate Hass importado, que disminuyó de ¢3.667 a 2.931 colones.

El aguacate Hass nacional también bajó de ¢2.370 a 2.290 colones; la cebolla seca amarilla, de ¢1.017 a ¢993; la piña grande, de ¢1.515 a ¢1.415 colones; y los huevos, de ¢1.560 a 1.515 colones.

Este producto también subió en los supermercados

El CNP informó que el chile dulce subió significativamente en los supermercados, pues pasó de ¢552 a 614 colones; es decir, hubo una variación del 11,1%.

El aguacate Hass importado también aumentó su valor, de ¢2.842 a 3.028 colones, así como el repollo verde, que subió de ¢665 a 700 colones.

La zanahoria también subió de precio, pasando de ¢542 a 581 colones.

La cebolla seca amarilla, la papa blanca y los huevos disminuyeron su valor en los supermercados. En el caso de la cebolla seca amarilla, pasó de ¢1.402 a 1.348 colones.

La papa blanca bajó de ¢1.431 a 1.337 colones y los huevos de ¢1.230 a 1.176 colones.

Esta proteína bajó de precio

En el caso de las proteínas, el pollo entero limpio disminuyó su valor en las carnicerías. Pasó de ¢2.527 a 2.391 colones.

La posta de cerdo también bajó su precio, pasando de ¢3.228 a 3.163 colones.

Según el CNP, el pollo entero limpio bajó de precio en las carnicerías. Foto: Mayela López (MAYELA LOPEZ)

En los supermercados, no hubo cambios significativos en los precios, lo que no afectaría el bolsillo de los consumidores.

