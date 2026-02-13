Proyecto Eólico el Quijote: Bagaces tendrá una planta que beneficiará el consumo eléctrico en el país

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) marca un hito en su historia energética con la puesta en marcha del Proyecto Eólico El Quijote, su primera planta de generación eólica, desarrollada en conjunto con CMI – Corporación Multi Inversiones.

La instalación se ubica en Guayabos de Bagaces, en la provincia de Guanacaste, una de las zonas con mayor potencial de viento del país.

El parque cuenta con una capacidad instalada de 33,6 megavatios, distribuidos en ocho aerogeneradores de 4,2 MW cada uno, lo que permite producir energía limpia equivalente al consumo eléctrico anual de aproximadamente 65.000 hogares en Costa Rica.

La inversión total del proyecto ronda los 55,9 millones de dólares.

Entre los principales beneficios para los abonados de la ESPH destacan la diversificación de su matriz energética, la reducción de la dependencia de compras externas de electricidad y una mayor estabilidad del suministro durante la temporada seca, factores que también abren la puerta a tarifas más competitivas a mediano plazo.

Las torres eólicas alcanzan cerca de 67 metros de altura hasta el rotor y cuentan con aspas de 57,4 metros de largo, convirtiéndose en un nuevo referente visual del paisaje guanacasteco.

El nombre “El Quijote” fue elegido como símbolo de visión y perseverancia, en alusión al desafío que representó impulsar este proyecto.

Iniciada su construcción en 2024 y con operación comercial prevista para diciembre de 2025, esta planta posiciona a la ESPH en la ruta de transición hacia una generación eléctrica más sostenible, resiliente y alineada con los objetivos ambientales del país.

