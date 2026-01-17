Esta cantidad de niños se habrían alimentado por un año con la comida que desperdició el CNP

Al menos 5.600 platos de comida se habrían preparado con los alimentos que desperdició el Consejo Nacional de Producción (CNP) según el informe de la Contraloría General de la República (CGR) revelado días atrás.

La CGR verificó los controles en la bodega de alimentos del CNP y encontró irregularidades en cuanto a su manejo y cuido.

Entre diciembre de 2022 y octubre de 2025 se desecharon más de 6 toneladas de arroz, 3.7 toneladas de frijoles y más de 5.600 latas de atún.

También hubo pérdidas de azúcar, galletas, harina de maíz, pastas, aceites, café y otros bienes alimentarios.

La CGR detectó que el CNP desecha toneladas de arroz y frijoles por malos controles de alimento en la bodega. (Juliana Barquero)

Según la Asociación de Obras del Espíritu Santo, con ese arroz, frijoles y atún se habrían preparado 5.600 comidas completas, suficientes para alimentar a 15 niños diariamente durante un año entero.

¿Por qué ocurrió eso? Según la Contraloría, el CNP no cuenta con controles efectivos de custodia, trazabilidad y conservación del inventario almacenado en el Centro de Distribución Institucional (CEDI).

“Se registran pérdidas recurrentes por producto vencido, daño mecánico y contaminación por roedores e insectos”, indicó.

El CNP suministra alimentos a instituciones públicas mediante el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) como el Ministerio de Justicia y Paz, el Ministerio de Seguridad Pública y los centros de cuido infantil.

Asimismo, se señaló que la institución no dispone de información actualizada sobre las existencias en bodega, es decir, no lleva un registro continuo y ordenado de ingresos y salidas de mercadería.

Se constató también que no se ejecuta el procedimiento para contar y descartar los productos que almacena el CNP.

No hay un encargado de bodega

La Contraloría afirmó en su informe que el CEDI no cuenta con una definición formal de funciones, líneas de mando y responsables asignados para la gestión del inventario. Por ejemplo, no se formalizó el puesto de encargado de bodega.

“La inexistencia de un responsable formal con autoridad operativa continuará debilitando la coordinación y la rendición de cuentas, volviendo insuficientes incluso esquemas de tercerización”, advirtió.

Las autoridades temen que el CNP continúe expuesto a pérdidas por deterioro o sustracción de inventario si no hay un control efectivo.

Actualmente, el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción es José David Córdoba, quien asumió el cargo en mayo de 2025, tras la renuncia de Gerardo Duarte.

El CNP, en respuesta a La Teja, indicó que “durante el último trimestre de 2025 se inició la operación del software logístico en la gestión de inventarios del CEDI, lo que ha permitido fortalecer los niveles de control, trazabilidad y exactitud de los registros”.

La Contraloría General de la República (CGR) señaló que no hay un encargado de bodega en el CNP. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Otros hallazgos

El estudio de la Contraloría también hubo otros hallazgos importantes como la deuda del Ministerio de Educación Pública (MEP), el atraso de pago a proveedores, fideicomiso agotado y más.

En el documento se señaló que el Ministerio de Educación Pública adeuda cerca de 16 mil millones de colones a octubre de 2025 a la Dirección Regional Central del CNP. Aproximadamente el 96% está vencido.

Además, el Consejo tarda, en promedio, 138 días en pagar a sus proveedores, aunque la norma establece que los pagos se deben hacer de 30 a 60 días.

El fideicomiso se encuentra agotado en un 91%, ya que la institución no ha reintegrado recursos desde 2022.

También se encontró que el nuevo sistema de información que contrató con RACSA en 2023 no ha permitido resolver necesidades operativas, pues el sistema presenta fallas estructurales que obligan a realizar pedidos por correos o llamadas, perdiendo trazabilidad de los procesos.

Según la CGR, el CNP tiene 28 puestos de confianza sin base legal que los respalde.

Ante estos hallazgos, la institución afirmó que desde antes de la auditoría de la Contraloría, han estado ejecutando acciones para mejorar su gestión.

En cuanto al pago de los suplidores, el Consejo indicó que durante el año pasado se logró cerrar con cerca de 10.500 millones en las cuentas, cuyos recursos son utilizados para disminuir la deuda.

“Durante las últimas semanas de 2025 y las primeras de 2026, la institución ha mejorado significativamente el pago semanal a suplidores, con montos que oscilan entre 1.800 y 3.000 millones”, comunicó el CNP.

Por otra parte, el Consejo señaló que se corrigieron los inconvenientes detectados en el sistema logístico.

En cuanto a los puestos de confianza, según la institución, se efectuaron “conforme a la normativa vigente al momento de la creación y definición de dichos puestos”.

“El 6 de enero de 2026 se remitió al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) la propuesta del Manual Institucional de Puestos para su correspondiente análisis y valoración técnica”, dijo el CNP.

El Consejo Nacional de Producción afirma que ha estado implementando soluciones desde antes de la auditoría de la CGR. (ChatGPT/ChatGPT)

