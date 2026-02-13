¿Cuándo salen a la venta los nuevos manuales del conductor?

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció la fecha en que saldrán a la venta los nuevos manuales del conductor.

A partir del lunes 16 de febrero, los nuevos manuales del conductor estarán disponibles para aquellas personas que quieran aprender a manejar.

Uno es para automóviles y otro para motocicletas, y tienen un costo de 3.500 colones cada uno, según el MOPT.

El MOPT anunció que los nuevos manuales del conductor saldrán a la venta el lunes 16 de febrero. (MOPT/MOPT)

¿Dónde estarán a la venta los nuevos manuales del conductor?

Las autoridades indicaron que los nuevos manuales estarán a la venta en las oficinas de la Imprenta Nacional ubicadas en La Uruca, en el Registro Nacional de Zapote y en la sede central de Educación Vial en Paso Ancho, San José.

Los libros se venderán en esta entidad porque estará a cargo tanto de la producción como de la comercialización.

Si usted quiere recibir uno de los manuales, según su interés, por medio de Correos de Costa Rica, puede solicitarlo a través de correo electrónico a la dirección mercadeo@imprenta.go.cr.

¿En qué se diferencian al actual manual?

Los nuevos manuales se dividen en dos: uno para los conductores de automóviles y otro para futuros motociclistas.

El MOPT indicó que son diferenciados con el objetivo de brindar una capacitación y evaluación más precisas según el tipo de vehículo, para examinar de mejor manera las destrezas, habilidades y conocimientos básicos del conductor.

Las nuevas pruebas teóricas, basadas en los nuevos manuales, empezarán a aplicarse a partir del 2 de marzo.

Hay dos manuales del conductor, uno para automóviles y otro para motocicletas. (MOPT/MOPT)

Las pruebas actuales continuarán aplicándose hasta el 27 de febrero.

Si usted quiere hacer el examen teórico de manejo, recuerde que necesita las credenciales (usuario y contraseña) para matricular, así como el pago de 5.000 de la prueba.

