Estos serán los horarios de los vuelos directos a Las Vegas

¿Ha soñado siempre con ir a Las Vegas? El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) anunció una muy buena noticia para aquellas personas que quieren disfrutar unos días en los casinos o los shows que ofrece esta ciudad estadounidense.

A partir del 1.° de octubre de este año, empezarán a funcionar vuelos directos hacia Las Vegas. La operación se realizará diariamente, es decir, habrá vuelos de lunes a domingo.

Esta ruta la operará la aerolínea Southwest Airlines.

Las Vegas es una ciudad muy conocida por sus casinos, shows y hoteles con temáticas muy especiales; por ejemplo, uno de ellos tiene decoraciones basadas en Nueva York, otro inspirado en Venecia, Italia, otro en Roma, y otro en la era medieval.

¿En cuáles horarios funcionarán los vuelos?

Según ITC, los vuelos saldrán del Aeropuerto Internacional Harry Reid (LAS) a las 11:20 p.m. y llegarán al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría a las 6:00 a.m.

Los ticos que quieren volar hacia Las Vegas de forma directa deberán despegar desde Costa Rica entre las 12:00 p.m. (mediodía) y la 1:00 p.m.

Los vuelos tienen una duración de alrededor de 7 horas.

¿Pueden ir menores de edad?

Los niños y jóvenes menores de 18 años pueden visitar Las Vegas; sin embargo, hay algunas restricciones que los padres de familia y los encargados deben tomar en cuenta.

Por ejemplo, los menores pueden estar dentro de los hoteles, pero no pueden estar cerca del área del casino.

Hay ciertos hoteles en los que los casinos se encuentran en el medio y hay que cruzarlos para llegar a restaurantes o las habitaciones. Los menores pueden atravesarlos hacia su destino, pero no pueden quedarse en estos lugares.

Los menores no pueden estar cerca de los casinos en Las Vegas. (Shutterstock/Shutterstock)

Hay toques de queda para los menores. Las autoridades no permiten que los niños y jóvenes estén en lugares públicos sin que estén acompañados de adultos. Estos son los horarios del toque de queda:

De domingo a jueves: De 10:00 p. m. a 5:00 a. m.

Viernes y domingo: De 12:00 a. m. a 5:00 a. m.

Viernes y sábado en Las Vegas Strip: De 9:00 p. m. a 5:00 a. m.

Si se incumple, se puede enfrentar a una multa de hasta $300

