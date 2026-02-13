Querido guía turístico Dionisio “Nito” Paniagua no podrá ingresar al Parque Nacional Corcovado y explica por qué

El querido guía turístico Dionisio Paniagua, conocido como Nito, sorprendió a miles de seguidores al anunciar que no podrá seguir ingresando al Parque Nacional Corcovado, al menos por ahora, debido a que su licencia para guiar se venció y no logró renovarla a tiempo.

“El parque me negó la entrada”

Dionisio "Nito" Paniagua fue un guía del Parque Nacional Corcovado. Cortesía.

En un extenso video publicado en su cuenta de TikTok, Nito explicó la situación con total transparencia.

“El parque me negó la entrada. Por los próximos días, no sé hasta cuándo, no voy a poder guiar dentro de Corcovado”, contó.

Según detalló, los guías deben renovar su licencia cada dos años y cumplir con 50 horas de cursos obligatorios. En su caso, por viajes recientes, no logró completar las horas necesarias.

“No es culpa del parque que yo no haya renovado la licencia, que no haya acumulado esas 50 horas”, aclaró.

Aunque aceptó su responsabilidad, el guía planteó una reflexión sobre el modelo actual de renovación.

“Yo siento que hubiera sido más útil si me hubieran dicho haga 50 horas de educación ambiental en una escuela. Hubiera tenido mucho más impacto que hacer 50 horas online”, afirmó.

Nito aseguró que la educación ambiental debería tener más presencia en escuelas y comunidades, y cuestionó que muchas veces los cursos virtuales no generan un verdadero impacto práctico.

El mensaje también abrió un debate más amplio sobre la gestión del parque.

Según expresó, existe un Corcovado enfocado en el turismo, donde se aplican controles estrictos a los guías, y otro donde —según él— hay menos vigilancia ante actividades ilegales, como la minería o la cacería.

“Mientras en Sirena tienen seis guardaparques vigilando a los guías, del otro lado no hay ni uno solo”, manifestó.

También señaló que los guías pueden ser suspendidos por varios días si incumplen requisitos administrativos, lo que —según explicó— afecta económicamente a quienes dependen del turismo para mantener a sus familias.

Un llamado a la educación y a las comunidades

Dionisio “Nito” anunció que no podrá ingresar a Corcovado temporalmente. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Más allá de su caso personal, Nito hizo un llamado a fortalecer la educación ambiental obligatoria en escuelas y a involucrar más a las comunidades en la conservación.

“La conservación no le pertenece a un partido político, le pertenece a todo el país”, expresó.

El guía pidió a los políticos visitar las comunidades y entender las necesidades reales antes de crear nuevas leyes, y aseguró que abrir espacios responsables para el turismo nacional podría fortalecer la protección ambiental.

Mientras tanto, Nito confirmó que no podrá acompañar a quienes ya tenían reservas para recorrer Corcovado con él, pero invitó a seguir visitando el parque y apoyar la conservación.

