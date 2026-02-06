Turismo

Cocodrilo de cuatro metros protagoniza impactante escena en Corcovado

Esto ocurrió en el río Sirena, en el Parque Nacional Corcovado

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Un cocodrilo de aproximadamente cuatro metros de largo fue observado por un grupo de turistas en el río Sirena, dentro del Parque Nacional Corcovado.

El avistamiento fue registrado por el guía Diego Cedeño, quien logró captar al animal desplazándose con total calma frente a los visitantes.

“Estamos observando un cocodrilo grande aquí en el río Sirena, Parque Nacional Corcovado, y se está aproximando. Es de unos tres metros y medio o hasta cuatro, pero vean, es gigante”, expresó el guía.

Según el guía, el cocodrilo medía unos cuatro metros. (Canva/Canva)

Asombro y emoción entre los visitantes

Según explicó Cedeño, las personas mostraron gran entusiasmo ante la escena y comenzaron a grabar y tomar fotografías del reptil, consciente de estar frente a uno de los depredadores más imponentes de la zona.

“¡Qué locura, mi gente vean! Inmenso", agregó.

Un depredador en plena búsqueda

El guía detalló que el animal salvaje se encontraba en actitud de caza, aprovechando las condiciones del entorno.

“Cuando la marea está muy seca, algunos animales quedan atrapados adentro y, entonces, a la hora de tratar de salir por la orilla, se quedan atascados y los cocodrilos bajan a agarrarlos.

“Nosotros algunas veces tenemos que cruzar estos ríos, por eso siempre es en marea baja para evitar riesgos, pero sí hay bastantes cocodrilos”, detalló.

Este tipo de encuentros refuerza la importancia de seguir protocolos de seguridad y respetar la vida silvestre en áreas protegidas.

Este video fue compartido por Diego Cedeño en su cuenta de Instagram.
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

