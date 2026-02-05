Solo dos países de Centroamérica figuran entre los 40 más bellos del mundo

La percepción sobre cuáles son los países más bellos del mundo puede variar según los gustos de cada viajero, ya sea por su gastronomía, arquitectura, cultura o paisajes.

No obstante, la revista Condé Nast Traveler elaboró una lista con los 40 países que, a su criterio, reúnen los elementos necesarios para ser considerados los más hermosos del planeta.

LEA MÁS: El actor español Gorka Otxoa revela que estuvo a punto de morir cuatro veces en Costa Rica

Centroamérica en el listado

Dentro de la selección aparecen únicamente dos países de Centroamérica: Costa Rica y Panamá. Esta representación regional resalta el atractivo natural y la biodiversidad que caracterizan a ambos destinos, los cuales compiten con naciones de todos los continentes.

Costa Rica apareció en la lista de los 40 países más bellos del mundo. (Cortesía/Cortesía)

¿Qué destacó la revista de Costa Rica?

En el caso de Costa Rica, la publicación subrayó la riqueza de sus cataratas, playas y selvas protegidas. Entre los sitios mencionados se encuentra el Parque Nacional Isla del Coco, reconocido por ser un destino de buceo de clase mundial, con presencia de tiburones martillo, mantarrayas gigantes, tortugas marinas y delfines.

LEA MÁS: La historia detrás del video viral del niño que bajó de un tabogán con una serpiente en Guanacaste

También se resaltó el Parque Nacional La Amistad, un área de gran diversidad ecológica que alberga bosques nubosos, valles glaciares y una pradera alpina tropical poco común. En este parque se localiza el cerro Chirripó, la montaña más alta del país.

Esto dijo de Panamá

Sobre Panamá, la revista resaltó sus selvas biodiversas, extensas playas y una menor presencia de aglomeraciones en comparación con Costa Rica.

Las cataratas fueron parte de los atractivos mencionados de Costa Rica. (Cascada Elysiana/Captura)

Destacó la provincia de Bocas del Toro, en el Caribe, por sus playas y fauna activa, así como la experiencia de snorkel nocturno en aguas bioluminiscentes. También mencionó la provincia de Chiriquí, en el Pacífico, por sus bosques nubosos, cascadas y la posibilidad de observar el amanecer desde el volcán Barú.

Una selección diversa

El listado incluye otros países como Australia, México, Brasil, Estados Unidos, China, India, Canadá, Indonesia, Francia, Colombia, España, Japón, entre otros.

En cada caso, la revista destacó los principales atractivos que convierten a estas naciones en destinos altamente valorados por viajeros de todo el mundo.