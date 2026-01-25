La historia detrás del video viral del niño que bajó de un tabogán con una serpiente en Guanacaste

La mamá del pequeño se dejó los recuerdos del momento que vivió su hijo. (Maddy Hernandez/Instagram)

Lo que comenzó como una discusión típica entre mamá e hijo por ver quién se tiraba primero por el tobogán terminó en una escena que nadie imaginó.

En un parque de aguas termales en Guanacaste, un niño turista se lanzó confiado… sin saber que no iba solo: una boa de casi dos metros descendía justo bajo sus pies. Su mamá creyó que estaba exagerando, hasta que una fotografía confirmó lo impensable.

“Muchos de ustedes han visto el video y han preguntado por la historia… Éramos el primer grupo en bajar por el tobogán y se suponía que yo iba primero. Pero cuando se enfrenta a un niño de seis años que insiste en ser el primero, él elige sus batallas.

Así que él va primero… y lo que sigue es lo que la mayoría ya saben… un amigo inesperado se unió a su descenso", comentó por Instagram.

La mamá contó el momento.

Maddy Henández contó que después de que el pequeño bajo le dio aviso sobre la serpiente.

“Nos hacemos a un lado mientras buscan. Luego añade, con mucha calma: ‘Me deslicé por el tobogán con la serpiente, mamá’”, agregó contando que el pequeño ña tenía en sus pies.

La turista detalló que seguro el niño quería hacer la historia más interesante, pero ella se negó.

“Finalmente encuentran la serpiente, la retiran de forma segura y la reubican. Se acabó la crisis. Seguimos con nuestro día en el parque como si nada hubiera pasado.

“Avanzamos hasta el final del día. El parque estaba cerrando y recordamos que habíamos comprado fotos. Me dirigí al quiosco para ver si alguna valía la pena, solo para encontrarme con una imagen de mi hijo deslizándose por el tobogán con una boa de dos metros.

Sentí un breve momento de culpa por no haberle creído, pero se me pasó rápido y saqué la cartera para comprar esta joya de recuerdode traumas infantiles”, contó Maddy Hernández.

La mujer también detalló que el fotógrafo no dejaba de disculparse por no haber podido editar la imagen para quitar la serpiente.

“Mi hijo me miró, completamente indiferente, y dijo: ‘Te lo dije’. Y así fue como más de 150 millones de personas terminaron viendo a mi hijo vivir la pesadilla de muchos.

“En resumen, la experiencia fue increíble. El equipo manejó todo con profesionalismo y el último clip del video demuestra que volvió a lanzarse por el tobogán… y lo disfrutó”, concluyó.

Lugar del incidente

El suceso ocurrió en Rincon Thermals and Adventures, también conocido como Vandará, un destino ubicado en la provincia de Guanacaste, cerca del Parque Nacional Volcán Rincón de la Vieja.

El sitio es visitado por turistas nacionales y extranjeros que buscan experiencias en contacto con la naturaleza, como aguas termales volcánicas, baños de barro, tirolesas, cabalgatas y recorridos guiados en medio del bosque tropical.