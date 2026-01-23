Niño turista se deslizó por un tobogán sin saber que iba acompañado por una culebra en Guanacaste

Un niño turista protagonizó un inesperado momento durante una visita a un parque de aventuras en Guanacaste, luego de deslizarse por un tobogán acompañado por una culebra.

El hecho quedó registrado en un video compartido por su madre, Maddy Hernández, en su cuenta de Instagram.

En las imágenes se observa al menor descendiendo por el tobogán sobre un neumático, visiblemente asustado, con los brazos abiertos, mientras cae al agua junto al animal.

Reacción de la familia

“Nos divertimos mucho en Rincon Thermals. Aunque daba miedo en el momento, el equipo fue tan profesional y considerado con nuestra experiencia.

El niño descendió por el tobogán junto al animal. (Maddy Hernandez/Instagram)

“Incluso trataron de editar la serpiente para mi hijo para que no estuviera traumatizado mirando hacia atrás, pero yo quería los originales. ¡A mis hijos les encantó y hasta volvimos por segundos! Tan divertido y una gran historia para contar”, explicó la mujer.

Lugar del incidente

El suceso ocurrió en Rincon Thermals and Adventures, también conocido como Vandará, un destino ubicado en la provincia de Guanacaste, cerca del Parque Nacional Volcán Rincón de la Vieja.

Este sitio es visitado por turistas nacionales y extranjeros que buscan experiencias en contacto con la naturaleza, como aguas termales volcánicas, baños de barro, tirolesas, cabalgatas y recorridos guiados en un entorno de bosque tropical.