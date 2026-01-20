Campo de Girasoles en San Carlos sorprende con anuncio inesperado tras aviso de cierre

A finales del año anterior se comunicó el cierre del Campo de Girasoles Pital, en San Carlos, una noticia que generó impacto entre quienes habían convertido este espacio en un destino recurrente.

Sin embargo, este martes se confirmó oficialmente su continuidad y el anuncio de la primera temporada de floración del año, programada del 28 de febrero al 30 de abril.

Preparativos para una nueva floración

La siembra ya se encuentra en marcha y, pese a las altas temperaturas propias de la zona, los agricultores trabajan para garantizar una floración óptima.

Más de 400 mil girasoles cubrirán el campo durante la siguiente temporada de floración. (Campo de Girasoles Pital/Cortesía)

Para esta temporada, el campo contará con más de 400 mil girasoles, creando un paisaje amplio, colorido y atractivo que busca consolidarse como una experiencia natural imperdible para personas de todas las edades.

Variedad de colores y girasoles gigantes

De acuerdo con Wady Rojas, propietario del negocio, los visitantes podrán disfrutar de una amplia gama de girasoles en tonos amarillos, rojos, blancos, bicolores y, por supuesto, de los imponentes girasoles gigantes, una de las variedades más queridas y admiradas por quienes los acompañan cada año.

“Estamos trabajando intensamente en la remodelación de nuestros escenarios para ofrecer una experiencia renovada y sorprendente esta temporada. Entre las novedades, presentaremos una nueva versión del emblemático girasol gigante, la incorporación de un helicóptero y muchas otras sorpresas que encantarán a nuestros visitantes”, expresó Wady.

Se están incorporando nuevas atracciones para enriquecer la visita. (Campo de Girasoles Pital/Cortesía)

Nuevas experiencias para el turismo rural

El Campo de Girasoles Pital también prepara nuevas atracciones que complementarán la visita y fortalecerán la oferta de turismo en la región.

Estas incorporaciones buscan que el público no solo disfrute del paisaje, sino que viva una experiencia integral que combine naturaleza, creatividad y espacios diseñados para el entretenimiento y el descanso.

Un atractivo de alcance internacional

A lo largo de su trayectoria, el proyecto ha recibido visitantes de todo el país y de al menos 30 países, entre ellos China, Tanzania, Argentina, Chile, Perú, Brasil, México y Panamá. Esta proyección internacional ha posicionado al Campo de Girasoles como uno de los espacios naturales más reconocidos de la zona.

Los propietarios están trabajando para recibir a las familias que disfrutan de este espacio. (Campo de Girasoles Pital/Cortesía)

Impacto económico y social

La continuidad del campo reafirma el compromiso de esta familia trabajadora de Pital por mantener una atracción activa desde hace cinco años, generar empleo directo e indirecto y promover el desarrollo local. Artesanos y pequeños empresarios han encontrado en este proyecto una oportunidad constante de crecimiento.

“Cada vez son más los artesanos y emprendedores que encuentran en este proyecto una fuente directa de crecimiento y bienestar. Nos llena de orgullo poder generar oportunidades que fortalecen el talento local y contribuyen al desarrollo de nuestra comunidad”, mencionó Andreina Rojas, encargada de logística del campo.

Compromiso ambiental y biodiversidad

El cultivo de los girasoles es completamente orgánico, lo que favorece la polinización de las abejas. Al finalizar la floración, las semillas se convierten en alimento para numerosas aves de la zona, reforzando el enfoque sostenible del proyecto y su conexión con la naturaleza.

Información para los visitantes

La entrada al Campo de Girasoles Pital tendrá un costo de 5.000 colones. El espacio se ubica diagonal a Bomba Uno Pital.

Para conocer horarios, actividades especiales y actualizaciones, se recomienda seguir el perfil oficial del proyecto en Facebook.

Los visitantes podrán disfrutar de una amplia gama de girasoles en tonos amarillos, rojos, blancos, bicolores. (Campo de Girasoles Pital/Cortesía)

Los girasoles pueden alcanzar entre 1,5 y 3 metros. (Campo de Girasoles Pital/Cortesía)

Sobre los girasoles

Los girasoles son plantas de gran altura que pueden alcanzar entre 1,5 y 3 metros. Su característica principal es la gran flor que simula un sol, compuesta por cientos de pequeñas flores agrupadas.

Las flores jóvenes presentan heliotropismo, una capacidad que les permite girar siguiendo el recorrido del sol a lo largo del día.