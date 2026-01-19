Niña extranjera se llevó el susto de su vida en Manuel Antonio, luego de que su madre no acatara medida

Los monos del Parque Nacional Manuel Antonio, en Quepos, son uno de los mayores atractivos para los visitantes; sin embargo, el contacto inapropiado con personas ha provocado cambios en su comportamiento.

Esa situación quedó en evidencia tras un incidente que involucró a una niña rusa, quien se llevó un fuerte susto luego de que un primate se abalanzara sobre ella para quitarle una fruta.

El hecho fue captado en video por Luis Venegas, guía turístico de la zona, quien relató que la familia no formaba parte de su grupo, pero decidió intervenir al notar que la madre de la menor había sacado una manzana dentro del parque.

Manuel Antonio es uno de los sitios más visitados durante el año. (Alonso Tenorio)

“Dentro del parque nacional no se puede llevar comida, pero hay personas que la camuflan y la excusa es que tienen un niño y que no puede estar sin comer, pero de igual manera en el parque venden comida”, nos contó el guía.

Advertencia ignorada y reacción del animal

Luis explicó que, como parte de su trabajo, informa a los visitantes que no está permitido ingresar alimentos y que no autoriza el acceso con comida durante sus recorridos. Aun así, en este caso, la advertencia no fue acatada.

“Cuando estamos en la playa y yo termino el tour, estoy dándoles la charla, veo que una señora rusa saca una manzana y se la da a la niña, pero justo en ese instante estábamos viendo los monos y le digo: ‘Señora, no deje que ella coma la manzana aquí porque la van a atacar los monos’, y me respondió: ‘Sí, sí, sí’. No me dio pelota y sacó su teléfono para tomarles video a los monos”, mencionó Venegas.

El guía sabía que algo podía pasar, por lo que empezó a grabar y solo unos segundos después, un mono se lanzó contra la menor, la derribó y le arrebató la fruta, mientras su hermano salió corriendo por el susto.

Los monos son uno de los atractivos del Parque Nacional Manuel Antonio. (Lilly Arce Robles.)

El momento exacto quedó registrado y, posteriormente, fue compartido en redes sociales, con autorización de la madre, como un llamado de atención para otros visitantes.

La niña quedó en el suelo y su hermanito salió corriendo. (Costa Rica con Venegas/TikTok)

Riesgos para la salud humana y animal

El guía explicó que alimentar a la fauna silvestre no solo genera situaciones peligrosas, sino que también puede tener consecuencias graves para la salud de las personas y de los animales.

Además, recordó un clip de otra niña alimentando a un mono, una escena que muchos calificaron como tierna, pero que en realidad es una práctica que no debería ocurrir.

“Los monos tienen unas microbiotas sumamente fuertes en el estómago. Su misma saliva, cuando empieza el proceso de digestión, está superllena de bacterias. Si de algún modo esa niña, después de alimentar al mono, se toca la boca, como a las dos semanas puede ser que hasta tenga que ir al hospital por una bacteria en el estómago”, señaló.

Estas jaulas fueron diseñadas para que las personas puedan comer en el lugar. (Cortesía UNA/Cortesía)

Según detalló, estas bacterias pueden llegar a causar diarrea, fiebre, dolor de cabeza y, en casos extremos, complicaciones severas si no se recibe atención médica.

“Los monos no están acostumbrados a nuestras bacterias. Imagínese que la niña tenga una variante de gripe: los monos no tienen vacunas, por lo que una enfermedad de esas los puede matar”, agregó.

Cambios de comportamiento y medidas preventivas

Estudios realizados en el Parque Nacional Manuel Antonio y en otras zonas han detectado monos con diabetes, hipertensión y sobrepeso, producto de una alimentación inadecuada facilitada por los visitantes.

Al encontrar comida con facilidad en zonas de playa, los animales reducen su actividad, se vuelven sedentarios y su salud se deteriora, afectando incluso a sus crías.

Por esta razón, dentro del parque se habilitó un área de soda y cafetería, ubicada a unos 300 metros de la playa, donde las personas pueden consumir alimentos únicamente en ese espacio.

Este fue el video compartido por Luis Venegas en su cuenta de TikTok.

Estas zonas cuentan con mesas, sillas y estructuras diseñadas para evitar el acercamiento de los animales. Si usted no desea adquirir alimentos ahí, lo ideal es que lo haga antes o después de visitar el parque.

Las entradas al parque se adquieren en línea a través del sistema oficial del SINAC. Recuerde que no se permite el ingreso de alimentos, botellas plásticas de un solo uso, bebidas alcohólicas, tabaco ni cigarrillos.