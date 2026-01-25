Nueva tecnología en la UCR permite detectar cáncer antes de que aparezcan síntomas

Costa Rica ya cuenta con una maravillosa tecnología que detecta, de manera ultratemprana, la posibilidad de que un paciente esté desarrollando cáncer.

Se trata de Oncoseek, un algoritmo de análisis basado en inteligencia artificial, y la Universidad de Costa Rica (UCR) es la primera institución en Centroamérica y el Caribe en aplicarla.

El Centro de Investigación en Cirugía y Cáncer (Cicica) de la UCR está aplicando esta prueba que permite detectar nueve tipos de cáncer de manera simultánea.

¿Cuáles tipos de cáncer detecta? Según la UCR, puede reconocer el de estómago, mama, esófago, páncreas, hígado, ovario, intestino, linfoma y pulmón.

“Esta es una prueba única en su tipo en Costa Rica. A la fecha, no existía en nuestro país una prueba para personas sanas con riesgo de cáncer. Ahora, finalmente, le damos esta opción a Costa Rica, con el objetivo de predecir de manera ultratemprana la presencia de cédulas transformadas y, además, capaz de determinar el tejido de origen (tipo de cáncer)”, dijo Rodrigo Mora, director del Cicica-UCR.

Mora señaló que esta prueba, con ayuda de la tecnología Oncoseek, no solo va a permitir un tratamiento mucho más eficaz para los pacientes, sino que también se establecerá como una plataforma de diagnóstico en el Cicica.

“Aquí se plantearán muchos nuevos proyectos de investigación básica y aplicada para mejorar el diagnóstico temprano y reclutar pacientes en diversos estudios, con el objetivo de mejorar su respuesta terapéutica”, indicó.

¿Cómo se realiza la prueba?

El paciente llega al Cicica-UCR y ahí se le hace un cuestionario de salud. Luego, se le mide la presión, se pesa y se le mide el oxígeno.

Después, pasa para la extracción de sangre. La muestra es enviada al Laboratorio Clínico y Banco de Sangre de la Oficina de Bienestar y Salud de la UCR, donde es analizada.

El resultado lo envían al Cicica-UCR y los especialistas usan los datos para aplicar la tecnología Oncoseek.

El algoritmo proyecta la probabilidad sobre si el paciente podría estar desarrollando un cáncer.

¿Quién puede hacerse la prueba?

La UCR indicó que las personas mayores de 50 años, fumadoras, diabéticas, con antecedentes familiares de cáncer, sobrepeso, enfermedades inflamatorias o con alguna predisposición genética pueden hacerse esta prueba para determinar si tienen el riesgo de tener cáncer.

Esta tecnología también puede usarse para los pacientes que acuden con síntomas que podrían levantar sospechas, como pérdida de peso inexplicable, cansancio crónico u otros.

“Nuestra prueba funciona especialmente bien en cánceres altamente agresivos como el de páncreas o el de ovario. A estos se les llama ‘asesinos silenciosos’, porque usualmente no presentan síntomas hasta que ya es demasiado tarde para hacer algo. Esta es una nueva forma de trabajar y, también, es una nueva forma para la detección del cáncer”, dijo Jesper Verhey, director comercial de Oncolnv, empresa distribuidora de Oncoseek.

El director de Cicica-UCR comentó que esta prueba puede aplicarse una vez al año en personas que tengan algún factor de riesgo.

La prueba tiene un costo de 90.000 colones.

Si usted quiere hacerse la prueba, puede enviar un mensaje por medio de WhatsApp al 2511-3299 para agendar la cita.

