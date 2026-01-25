Ocelote generó sorpresa al aparecer repentinamente en una casa en Manuel Antonio

Un ocelote, también conocido como manigordo, se llevó todas las miradas el viernes anterior tras aparecer en una vivienda ubicada en Manuel Antonio, Quepos.

El felino silvestre, cuyo nombre científico es Leopardus pardalis, fue visto en el corredor de la casa, donde se encontraba parcialmente oculto.

LEA MÁS: Parque Nacional Manuel Antonio implementa cambio histórico para ingresar

Según explicó Luis Venegas, guía turístico de la zona, fue contactado tras el reporte del animal y, al llegar al sitio, logró ubicarlo, lo cual pudo captar con su dispositivo. Posteriormente, el felino fue rescatado por las autoridades y se encuentra en buen estado.

El felino fue rescatado y se encuentra en buen estado. Foto: Ilustrativa (unknown)

Cercanía con su hábitat

De acuerdo con el especialista, la aparición del felino está relacionada con la ubicación de la vivienda, muy cercana a manglares, un entorno natural donde esta fauna silvestre suele desplazarse para alimentarse.

LEA MÁS: ¿Un bosque de Minecraft en Alajuela? El increíble lugar para ir de paseo por solo 3 mil colones

“Esa es una zona de cacería de estos felinos, donde encuentran roedores, perezosos, osos hormigueros, entre otros. De vez en cuando pueden venir aquí a cazar gatos, por eso está por aquí”, detalló el guía.

El avistamiento en Manuel Antonio volvió a evidenciar la cercanía entre zonas habitadas y ecosistemas naturales, por lo que especialistas recomiendan no intervenir y reportar estos casos con el SINAC.