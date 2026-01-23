¿Un bosque de Minecraft en Alajuela? El increíble lugar para ir de paseo por solo 3 mil colones

Un bosque inspirado en Minecraft recibe a los amantes de este videojuego en un entorno natural en el que podrán disfrutar de múltiples experiencias al aire libre.

Se trata de la finca Eco-Turística Poás, un destino pensado para quienes buscan combinar contacto con la naturaleza, recreación y propuestas creativas dirigidas a toda la familia.

Entre naturaleza y creatividad

Este espacio se caracteriza por su variedad de opciones como catarata, pozas naturales, senderos, granja, piscina, zonas verdes para pícnic y alternativas para acampar u hospedarse.

La catarata es uno de los principales puntos de interés del recorrido. (Finca Eco-Turística Poás/Cortesía)

La finca se ubica en Sabana Redonda de Poás, a 30 minutos del centro de Alajuela, y el costo de entrada es de 3.000 colones para adultos y 2.000 colones para niños, pago con el cual podrá disfrutar de todas las experiencias.

Uno de los atractivos que ha despertado mayor interés recientemente es el bosque con personajes del famoso videojuego, incorporado hace aproximadamente ocho meses, según nos explicó Carlos Esteler Vargas, uno de los propietarios.

“Se elaboraron los personajes de Minecraft en un bosque con senderos, donde es posible observar las diferentes figuras y las personas aprovechan para tomarse fotografías.

“La idea fue de mi compañero Juan Carlos, a quien le gusta esa temática y decía que a los chiquillos les llamaría mucho la atención. Se buscó la forma de hacerlo realidad con ayuda externa y el resultado fueron figuras llamativas, muy similares a los personajes originales“, nos contó Carlos.

Un universo digital trasladado a la naturaleza

Minecraft es uno de los videojuegos más populares a nivel mundial debido a su enfoque en la creatividad, la exploración y la construcción en mundos abiertos.

Su estética basada en bloques y personajes reconocibles ha trascendido la pantalla y se ha convertido en un fenómeno cultural.

Los personajes del videojuego se integraron al entorno natural del bosque. (Finca Eco-Turística Poás/Cortesía)

Muchas personas aprovechan para tomarse fotografías. (Finca Eco-Turística Poás/Cortesía)

Uno de los propietarios de la finca es amante de Minecraft. (Finca Eco-Turística Poás/Cortesía)

La experiencia en este bosque temático permite a los visitantes vivir algo diferente, al trasladar ese universo digital a un espacio real donde se integran la imaginación, el juego y el contacto directo con la naturaleza.

El recorrido por los senderos se transforma así en una experiencia inmersiva, en la que niños, jóvenes y adultos pueden identificar figuras y escenarios mientras caminan entre árboles y áreas verdes.

Un proyecto eco-turístico en evolución constante

La idea de finca Eco-Turística Poás nació hace cuatro años en este escenario que era dedicado anteriormente a la producción agrícola de café y caña de azúcar.

Con el paso del tiempo, los propietarios han transformado el espacio e incorporado nuevas propuestas que atraen a familias y grupos interesados en este tipo de actividades.

“Aunque al inicio costó un poco, ha habido mucha aceptación”, indicó Esteler.

Espacios recreativos para todas las edades

La piscina cuenta con una profundidad que va desde 1.20 hasta 1.40 metros, mientras que las pozas naturales también presentan niveles seguros.

Hay diversas opciones para divertirse dentro de la finca. (Finca Eco-Turística Poás/Cortesía)

Lo senderos son de fácil acceso. (Finca Eco-Turística Poás/Cortesía)

Los senderos tienen un recorrido aproximado de dos kilómetros y son de fácil acceso.

Para llegar a la catarata solo es necesario caminar unos 100 metros sobre terreno plano, lo que facilita el acceso a personas de distintas edades.

Estas condiciones permiten que los visitantes disfruten del lugar con tranquilidad, siempre respetando las recomendaciones de seguridad.

Servicios, horarios y recomendaciones

Los visitantes pueden llevar su propia alimentación y hasta utilizar una parrilla disponible en el lugar. Además, en la entrada de la propiedad funciona un restaurante.

El espacio es pet friendly, aunque se solicita cooperación con el aseo.

“La finca es un espacio familiar y tranquilo, ideal para que las personas disfruten de un ambiente agradable”, indicó Carlos.

El destino se localiza 200 metros al oeste del centro de salud de Sabana Redonda. El horario de atención es todos los días de 8 a.m. a 6 p.m.

La finca también cuenta con una granja. (Finca Eco-Turística Poás/Cortesía)

Se puede llegar en cualquier tipo de vehículo y cuenta con área de estacionamiento.

El pase del día no requiere reserva previa y el pago puede realizarse en efectivo, tarjeta o mediante Sinpe móvil.

Para acampar o hospedarse en la cabaña, es necesario comunicarse al número 8925-2148. Estas opciones tienen un costo adicional.