El actor español Gorka Otxoa revela que estuvo a punto de morir cuatro veces en Costa Rica

El actor y comediante Gorka Otxoa reveló en el programa A las Bravas que durante un viaje a Costa Rica estuvo cuatro veces al borde de la muerte.

“Las cuatro veces que he estado cerca o más cerca de morir ocurrieron en ese viaje”, mencionó el artista.

El primer susto en el mar

La primera experiencia ocurrió en una playa del Pacífico. El español explicó que, pese a haber nadado toda su vida, una fuerte corriente casi le cuesta la vida.

Gorka Otxoa es un actor y comediante español. (Gorka Otxoa /Instagram)

“Era una playa que vimos que era peligrosa y estábamos como en la orillita. Una ola nos pilló y, de repente, aparecí a 150 metros y salí; otra lavadora, ahogado, y estaba lejísimos, y la corriente no me dejaba nadar, y vino un baywatch (salvavidas)”, expresó.

Gracias a la intervención del rescatista, lograron salir con vida.

Una excursión que se tornó peligrosa

El segundo episodio se produjo durante el descenso por un cañón con catarata, en una excursión guiada.

La situación cambió drásticamente cuando comenzó a llover de forma intensa.

“Bajabas y te metías en un desfiladero, así cerradito, al que estaba cayendo agua por todos lados. Era como todo el valle; digamos que te cae a ti. Y empezaron a caer piedras también”, detalló.

La alarma aumentó cuando desde abajo pidieron que nadie siguiera descendiendo.

“No nos dijeron que había una salidita más adelante, entonces pensamos que había que hacer todo el recorrido, que eran horas, y que sería jarreando”, relató. Finalmente, lograron encontrar una salida.

Violencia inesperada en la noche

La tercera situación ocurrió durante una salida nocturna, que según recordó fue en Limón.

El actor contó con detalles las cuatro experiencias.

Mientras salían de un bar, una mujer los golpeó en medio de una discusión y, segundos después, se escucharon disparos. La mujer recibió un impacto en la cabeza, lo cual ellos presenciaron.

Y la cuarta situación de peligro ocurrió poco tiempo después, cuando él y sus acompañantes decidieron trasladarse a una zona cercana, por una carretera próxima a la playa, donde observaron cómo un pick up era atacado a tiros y aceleró de forma repentina, pasando a escasos metros de ellos y a punto de atropellarlos, de lo cual también se salvaron.