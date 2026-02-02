Elefante mata a turista y revela un detalle aterrador del animal

Este lunes 2 de febrero se confirmó la muerte de un turista tailandés de 65 años tras ser atacado por un elefante en el parque nacional de Khao Yai.

El hombre se encontraba caminando junto a su esposa cuando fue sorprendido y pisoteado por el animal, lo que le provocó la muerte en el lugar.

LEA MÁS: Blue Origin cambia de rumbo: suspende el turismo espacial para enfocarse en la Luna

La esposa logró sobrevivir

De acuerdo con reportes internacionales, la mujer logró escapar al correr, mientras personal del parque intervino para ahuyentar al animal y evitar una tragedia mayor.

Las autoridades analizarán el futuro del elefante. Foto: Ilustrativa (AFP)

Un animal bajo observación

Las autoridades indicaron que esta sería la tercera víctima mortal atribuida al mismo elefante, aunque no se descarta su participación en otros incidentes.

LEA MÁS: Caso Epstein: publicarán 3 millones de archivos con fotos y videos que harían temblar a poderosos

El próximo 6 de febrero se realizará una reunión para definir si el ejemplar será trasladado o si se aplicarán medidas para modificar su comportamiento.

Cifras que alarman

Desde 2012, más de 200 muertes han sido registradas en Tailandia por ataques de elefantes salvajes. En 2025, el aumento en la reproducción de estos animales llevó a implementar vacunas anticonceptivas en hembras dentro de parques nacionales.