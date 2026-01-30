Caso Epstein: publicarán 3 millones de archivos con fotos y videos que harían temblar a poderosos

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiene programado para este viernes uno de los actos de transparencia más esperados en la historia judicial reciente: la divulgación de más de tres millones de páginas de documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein.

El Departamento de Justicia de EE. UU. prepara la entrega masiva de pruebas sobre la red de Jeffrey Epstein. (AFP PHOTO / HOUSE OVERSIGHT COMMITTEE DEMOCRATS/AFP PHOTO / HOUSE OVERSIGHT COMMITTEE DEMOCRATS)

El anuncio, realizado por el vicefiscal general Todd Blanche, confirma que el paquete informativo no solo incluye reportes escritos, sino también una vasta colección de fotografías y videos recolectados durante las investigaciones.

Este movimiento responde a la implementación de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein (EFTA), una legislación que obligó al poder ejecutivo a desclasificar la totalidad de los registros que posee el gobierno sobre el financiero.

Epstein, quien fue una figura central en la alta sociedad estadounidense, falleció en una celda de Nueva York en 2019 mientras enfrentaba graves cargos por tráfico sexual de menores de edad, un deceso que las autoridades calificaron oficialmente como suicidio.

Alcance y censura en el nuevo material

La magnitud de la publicación promete arrojar luz sobre detalles que hasta ahora permanecían ocultos bajo secreto de sumario.

No obstante, el vicefiscal Blanche aclaró que se aplicarán medidas de protección de identidad estrictas. Todas las imágenes de mujeres presentes en los archivos serán censuradas para resguardar la privacidad de posibles víctimas, con la única excepción de Ghislaine Maxwell, quien fue identificada como la principal cómplice del magnate en sus actividades ilícitas.

Ghislaine Maxwell es, hasta el momento, la única persona vinculada directamente al círculo íntimo de Epstein que ha recibido una condena penal.

Actualmente cumple una sentencia de 20 años de prisión tras ser hallada culpable de reclutar y preparar a menores para los abusos.

La expectativa del público y de los investigadores se centra en si este nuevo volumen de datos permitirá identificar a otros responsables que participaron o facilitaron la red de explotación.

Implicaciones políticas y co-conspiradores

Uno de los puntos de mayor tensión radica en los nombres que podrían surgir o confirmarse en estos folios.

Documentos previos ya han mencionado conexiones de Epstein con empresarios, académicos y políticos de renombre mundial.

Entre los nombres más citados en expedientes anteriores figuran los del presidente Donald Trump y el expresidente Bill Clinton, aunque es fundamental destacar que ninguno de los dos ha sido acusado formalmente de algún delito relacionado con este caso.

Un elemento de interés crítico son dos correos electrónicos del FBI fechados en julio de 2019.

En dichas comunicaciones se hace referencia a diez “co-conspiradores” de la red de tráfico sexual, cuyos nombres han permanecido tachados en publicaciones previas. La comunidad internacional y los sectores legales en Washington observan con atención si esta nueva entrega de archivos del Departamento de Justicia reducirá las tachaduras o aportará pruebas que permitan reabrir procesos contra otros involucrados en la estructura criminal de Jeffrey Epstein.

Archivos inéditos sobre el caso de tráfico sexual incluyen videos y fotos capturadas durante las pesquisas. (AFP /AFP)

El camino legal hacia la desclasificación

La publicación de estos archivos no estuvo exenta de obstáculos políticos.

El presidente Donald Trump, de 79 años, mantuvo una postura de resistencia durante meses para evitar que el archivo masivo viera la luz pública. Sin embargo, una división interna dentro del Partido Republicano terminó por forzar la aprobación de la ley que hoy permite este acceso a la información.

Paralelamente, la presión legislativa continúa. Un panel de la Cámara de Representantes ha impulsado procedimientos por desacato contra Bill y Hillary Clinton ante su negativa a testificar en investigaciones relacionadas.

Con la liberación de estas tres millones de páginas, se cierra un ciclo de opacidad sobre las operaciones de Jeffrey Epstein, permitiendo que la sociedad civil y las autoridades judiciales tengan un panorama más completo sobre uno de los escándalos de abuso y poder más complejos del siglo XXI.

