Publican resultados del trabajo de la IA en la detección del cáncer de mama y es asombroso

La integración de la inteligencia artificial en el campo de la salud está marcando un hito sin precedentes en la lucha contra el cáncer de mama.

El uso de inteligencia artificial en hospitales mejora la precisión del diagnóstico de cáncer de mama (imagen creada con IA). (Gemini/Gemini)

Un reciente y extenso estudio clínico ha demostrado que el apoyo tecnológico permite a los especialistas identificar tumores con una precisión significativamente mayor.

Esta herramienta no solo optimiza el análisis de las mamografías, sino que también se presenta como una solución viable ante la saturación de los sistemas sanitarios globales.

El informe, publicado por la prestigiosa revista científica The Lancet, se basó en el seguimiento detallado de aproximadamente 106.000 mujeres en Suecia. Durante el periodo comprendido entre abril de 2021 y finales de 2022, los investigadores compararon el método tradicional de doble lectura humana frente a un sistema híbrido que combina la experiencia de un radiólogo con la capacidad algorítmica de la inteligencia artificial. Los resultados obtenidos arrojan una luz esperanzadora sobre el futuro de la oncología moderna.

Hallazgos clave en la detección precoz

La investigación reveló que la implementación de software especializado permitió identificar el 81% de los casos de cáncer de mama durante las jornadas de cribado.

En contraste, el método convencional donde participan dos especialistas sin apoyo digital alcanzó un 74% de efectividad.

Lo más relevante para los expertos es que esta mayor tasa de hallazgos se logró “sin aumentar la tasa de falsos positivos”, lo que evita angustia innecesaria en las pacientes y reduce procedimientos médicos injustificados.

Además de una mejor detección precoz, el estudio detectó una reducción del 12% en los llamados “cánceres de intervalo”. Estos son tumores que suelen aparecer entre una revisión rutinaria y la siguiente, siendo a menudo más agresivos.

La capacidad de la inteligencia artificial para notar patrones sutiles en las mamografías parece ser la clave para capturar anomalías que el ojo humano, por fatiga o complejidad del tejido, podría pasar por alto.

Eficiencia y carga de trabajo

Uno de los mayores beneficios observados es el alivio en la carga laboral de los departamentos de radiología.

Al automatizar parte del análisis inicial de las mamografías, los profesionales pueden centrar su atención en los casos de mayor complejidad.

Según los autores del estudio, esta tecnología ofreció “resultados sistemáticamente mejores”, sugiriendo que el rendimiento diagnóstico se mantiene estable independientemente de factores como la edad de la paciente o la densidad de su tejido mamario.

No obstante, la implementación masiva de estas herramientas aún genera debate en la comunidad médica.

Jean Philippe Masson, representante de la Federación Nacional de Médicos Radiólogos de Francia, sostiene que, aunque la tecnología es avanzada, todavía no representa un ahorro de tiempo absoluto.

“El ojo y la experiencia del radiólogo deben rectificar el diagnóstico de la IA”, afirmó Masson, subrayando que la supervisión humana sigue siendo indispensable para validar cada informe final.

Especialistas analizan mamografías con herramientas de detección precoz para salvar vidas. (Canva/Canva)

El futuro de la salud femenina

A pesar de las dudas logísticas o de costos iniciales, la evidencia científica apunta a que la detección precoz asistida por tecnología digital es un camino sin retorno.

Stephen W. Duffy, experto de la Universidad Queen Mary de Londres, calificó el trabajo como “sólido”, aunque recordó que es necesario un seguimiento a largo plazo para confirmar si esta mejora en los diagnósticos se traduce directamente en una reducción sostenida de la mortalidad.

En 2022, la Organización Mundial de la Salud reportó que más de 2,3 millones de mujeres fueron diagnosticadas con esta enfermedad a nivel global.

Ante estas cifras, la optimización de las mamografías mediante inteligencia artificial se posiciona como una de las defensas más fuertes para salvar vidas.

La capacidad de intervenir a tiempo es, a día de hoy, el factor determinante entre un tratamiento exitoso y un desenlace fatal en la batalla contra el cáncer de mama.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.