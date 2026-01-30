Expresentador de CNN es detenido por estar presente en una protesta en Estados Unidos

El periodista y expresentador de CNN, Don Lemon, fue detenido el jueves anterior, según reportes de la prensa internacional, por su presunta participación en una protesta realizada una semana antes en una iglesia de Minnesota, Estados Unidos.

Junto con él también fue arrestada la periodista Georgia Fort, de acuerdo con lo informado por su abogado.

LEA MÁS: Publican resultados del trabajo de la IA en la detección del cáncer de mama y es asombroso

Transmisión en directo e interrupción del servicio

Los comunicadores habrían estado realizando una transmisión en directo cuando un grupo de personas protestaba contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado 18 de enero.

Don Lemon es periodista y expresentador de CNN. (CNN/Captura)

La manifestación interrumpió un servicio religioso y derivó en enfrentamientos.

LEA MÁS: Estados Unidos no ha salido de la megatormenta y ya recibió otra pésima noticia que tiene que ver con el clima

Situación legal actual

Según reportes internacionales, Lemon indicó que estaba presente en la manifestación en calidad de periodista y no como activista.

Un juez de primera instancia desestimó los cargos en su contra por falta de pruebas, por lo que actualmente no enfrenta acusaciones formales.

No obstante, el Departamento de Justicia podría volver a presentar cargos utilizando otro mecanismo legal, lo que mantiene abierto el caso y el debate.