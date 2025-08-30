Alberto Padilla, expresentador de CNN, muere de manera sorpresiva en Costa Rica

Alberto Padilla tenía cinco años viviendo en Costa Rica. (albert marin)

Alberto Padilla, experiodista y expresentador de la cadena de noticias CNN en Español falleció la noche de este viernes de manera sorpresiva, mientras compartía con unos amigos.

El comunicador mexicano radicaba desde hace cinco años en Costa Rica en el que se encargaba del programa “A las 5 con Alberto Padilla”, transmitido en señal de CRC 89.1 Radio, en el cual se abordaban temas económicos, políticos y sociales.

Fue la radio en la que trabajaba la que confirmó su muerte y dio detalles de lo sucedido.

“En la tarde noche de este viernes, Padilla se encontraba en una actividad social con varios amigos cuando se sintió mal y sufrió un desvanecimiento. Fue trasladado de inmediato al Hospital Cima en San José, donde, pese a la atención recibida, se produjo el fatal desenlace en horas de la noche.

“Con una destacada trayectoria en medios internacionales, Padilla se consolidó como una de las voces más influyentes del periodismo latinoamericano”, publicó el medio.

Padilla tenía 60 años, nació el 9 de enero de 1965 en Monterrey, México. Además de periodista, se graduó en Estudios Internacionales por la Universidad de Monterrey y era graduado del programa de Alta Gerencia en el INCAE Business School en Costa Rica.

Durante varios años fue presentador y analista de CNN en Español, dando cobertura a hechos de relevancia mundial, plaza por la que se codeó con políticos e importantes líderes mundiales de diversos ámbitos.

