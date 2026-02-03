Turistas dejan en Costa Rica más plata que en Europa y Norteamérica: vea lo que gasta cada uno

El turismo internacional es una de las principales fuentes de ingresos para muchos países; sin embargo, el beneficio económico no depende solo de la cantidad de visitantes, sino en lo que gasta cada uno, según un artículo publicado por la Revista Mercado.

Un análisis de los expertos en viajes de Go2Africa reveló en cuáles países los turistas gastan más dinero.

El estudio, citado por Bloomberg Línea, se basó en dividir los ingresos totales por turismo de cada país entre el número de visitas internacionales, un método que permite identificar el gasto promedio por visitante y el impacto real del turismo internacional en cada destino.

Costa Rica destaca por su oferta de ecoturismo premium y alojamientos de alta gama. (Canva/Canva)

Comparación regional del gasto turístico

Si se analiza el comportamiento por regiones, Oceanía aparece de primero con un desembolso medio de $1.879 (₡916.952) por visitante, impulsado por el alto costo de vida, las largas distancias, estancias prolongadas y experiencias de alto nivel.

En segundo lugar se ubica Norteamérica con $1.362 (₡664.656) por turista, seguida por Asia, donde el gasto promedio alcanza los $1.132 (₡552.416).

Europa mantiene una cifra de $1.064 (₡519.232) por persona, apoyada en el turismo urbano y cultural, así como en los viajes cortos entre países.

Sudamérica se posiciona como una de las regiones más accesibles, con un gasto promedio de $882 (₡430.416), mientras que África registra un promedio de $696 (₡339.648) por turista.

América Latina y el Caribe: los países líderes

En América Latina y el Caribe lideran Panamá y Costa Rica, con $2.162 (poco más de un millón cincuenta y cinco mil colones) y $2.067 (poco más de un millón de colones) por visitante, respectivamente. Ambos destinos han apostado por destinos de lujo, ecoturismo premium, conectividad aérea eficiente, cruceros, resorts exclusivos y lodges de alto nivel, atractivos especialmente valorados por viajeros de Norteamérica y Europa.

Después se ubican Perú, Belice, Ecuador, Colombia, Brasil, República Dominicana, El Salvador, Bolivia, México, Guatemala, Chile, Uruguay, Argentina, Nicaragua, Cuba, Paraguay y Honduras, lo que evidencia una amplia diversidad de estrategias turísticas y perfiles de visitante en la región.