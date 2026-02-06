Jaguar sorprende al nadar frente a un bote en Tortuguero y deja imágenes impactantes

Un gran jaguar fue captado mientras nadaba cerca de un bote en la zona de Tortuguero, en la costa caribeña.

El avistamiento ocurrió cuando una embarcación de la agencia Bote Julio Parismina regresaba de dejar a un grupo de personas.

El momento quedó grabado

El video, difundido por Tortuguero Noticias en redes sociales, muestra al felino desplazándose con tranquilidad, sin notar que protagonizaba una escena que rápidamente captaría la atención del público.

El jaguar es un felino salvaje de gran tamaño. (Canva /Canva)

“Mírenlo, mírenlo, lo pegué (observó) otra vez”, expresó la persona que estaba grabando el momento.

Reacciones en redes sociales

Las imágenes provocaron múltiples comentarios que destacan la belleza del animal y la singularidad del encuentro, considerando esta experiencia como algo increíble.