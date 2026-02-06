Turismo

Jaguar sorprende al nadar frente a un bote en Tortuguero y deja imágenes impactantes

El inesperado encuentro en Tortuguero quedó registrado en video

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Un gran jaguar fue captado mientras nadaba cerca de un bote en la zona de Tortuguero, en la costa caribeña.

El avistamiento ocurrió cuando una embarcación de la agencia Bote Julio Parismina regresaba de dejar a un grupo de personas.

El momento quedó grabado

El video, difundido por Tortuguero Noticias en redes sociales, muestra al felino desplazándose con tranquilidad, sin notar que protagonizaba una escena que rápidamente captaría la atención del público.

Investigadores registraron a un jaguar maullando como gato en Brasil. El hallazgo amplía el conocimiento sobre su comunicación vocal. Imagen con fines ilustrativos.
El jaguar es un felino salvaje de gran tamaño. (Canva /Canva)

“Mírenlo, mírenlo, lo pegué (observó) otra vez”, expresó la persona que estaba grabando el momento.

Reacciones en redes sociales

Las imágenes provocaron múltiples comentarios que destacan la belleza del animal y la singularidad del encuentro, considerando esta experiencia como algo increíble.

Este fue el video compartido por Tortuguero Noticias.
JaguarBoteTortugueroLimón
Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

