AyA destituye a subgerente María José Castillo

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) destituyó a María José Castillo de la subgerencia de la institución.

LEA MÁS: Este producto de la canasta básica disparó su precio en ferias del agricultor

Se le consultó al AyA el motivo del cese de sus funciones e indicaron que fue una decisión administrativa propia de los puestos de confianza.

“Este tipo de cargos está directamente vinculado a la línea estratégica y a la visión de la administración de turno, por lo que su nombramiento y eventual separación forman parte de las facultades que la ley otorga a la jerarquía institucional”, indicó.

Castillo, quien fue asesora de la diputada Pilar Cisneros, ostentaba este puesto desde marzo del 2024, por recomendación del expresidente del AyA, Juan Manuel Quesada.

El AyA destituyó a María José Castillo de la subgerencia general de la institución. (Asamblea Legislativa)

El sindicato del AyA denunció que hay un “manoseo político” tras las salidas de jerarcas.

LEA MÁS: ¿Cuándo salen a la venta los nuevos manuales del conductor?

AyA también destituyó a legislador

Otra noticia que también sacudió al AyA es la destitución del diputado Óscar Izquierdo.

En el plenario, el legislador calificó su despido como persecución política, pues, según él, la decisión se tomó en contra del criterio jurídico.

“He sido notificado de que he sido destituido del AyA contra el criterio jurídico, sin criterio técnico. (Primero) me entero por los medios de comunicación y luego, por un correo de que he sido destituido“, dijo.

Izquierdo, quien ostentaba el cargo de director experto de cooperación y asuntos internacionales, comentó a La Teja que tomará acciones legales contra la institución por su despido.

El AyA también destituyó al diputado Óscar Izquierdo. El verdiblanco lo calificó como una persecución política. (Asamblea Legislativa /La Nación)

Mientras el AyA está bajo críticas por la destitución del legislador, se dio a conocer que la entidad contrató en un puesto de la subgerencia ambiental, investigación y desarrollo a Rosemary Ramírez, cuñada de la presidenta ejecutiva, Lourdes Sáurez Barboza.

Mariana Fernández Sing, quien está a cargo de la subgerencia, fue quien contrató a Ramírez. Ella aseguró que desconocía la relación familiar entre la presidenta ejecutiva y Ramírez.

LEA MÁS: Proyecto Eólico el Quijote: Bagaces tendrá una planta que beneficiará el consumo eléctrico en el país