¿Ganó en el sorteo de Chances? Revise aquí los números de este martes 10 de febrero

La Junta de Protección Social (JPS) realizó una vez más su sorteo de Chances, este martes 10 de febrero, con apuestas puestas en la esperanza de un premio jugoso.

Tras sacar las bolitas de las tómbolas, la JPS comunicó las combinaciones que resultaron favorecidas en este sorteo:

Premio mayor: 07, serie 732.

Segundo premio: 39, serie 369.

Tercer premio: 98, serie 164.

Si su número coincide con alguno de estos y lo jugó con el billete original en buen estado, puede reclamar el premio en las oficinas de la JPS, bancos autorizados o puntos comerciales afiliados.

La JPS jugó este martes 10 de febrero el sorteo de Chances. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

¿De cuánto eran los premios?

En este sorteo, el premio mayor estaba valorizado en 80 millones de colones por emisión, lo que suma un total de 160 millones.

El segundo premio era de 25 millones de colones y, el tercero, 7 millones de colones por emisión.

La JPS jugará de nuevo los Chances este viernes 13 de febrero. El premio mayor es de 120 millones de colones por emisión, es decir, un total de 240 millones de colones.

El premio mayor del sorteo de Chances de este martes era de 160 millones de colones en dos emisiones. (JPS/JPS)

Si usted quiere intentar otra vez para ver si resulta millonario, recuerde que la fracción tiene un costo de 1.500 colones y el entero, de 5 fracciones, 7.500 colones.

Esto pasó con el Acumulado

Para este 10 de febrero, el botín del Acumulado era de 742 millones de colones en dos emisiones; sin embargo, el premio no salió.

La bolita favorecida premió con 2.5 millones de colones, la combinación de la serie 869 con el número 88.

Para este viernes, el sorteo del Acumulado llega a 767 millones de colones.