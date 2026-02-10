¿Cómo saber si un producto fue retirado del mercado o tiene registro sanitario?

ElMinisterio de Saludanunció la semana pasada el retiro del mercado de dos productos de queso de diferentes marcas por presencia de bacterias, pero ¿cómo una persona puede darse cuenta de que un producto cuenta con registro sanitario o fue retirado del mercado?

Existen diferentes herramientas para que la ciudadanía pueda consultar esta información importante.

Por ejemplo, se puede ingresar a la plataforma Regístrelo, donde se puede consultar si un producto está registrado o no, si es libre de gluten, la patente y protección de datos, productos en trámite, entre otros.

El Ministerio de Salud alertó la presencia de bacterias en dos tipos de quesos de diferentes marcas. Los productos de lotes específicos serán retirados del mercado. (Ministerio de Salud/Ministerio de Salud)

Además, en el sitio web del Ministerio de Salud se pueden ver las advertencias sanitarias por productos según el año.

Este año se han retirado tres productos del mercado por advertencias sanitarias, mientras que el año pasado 19 fueron sacados.

¿Cuáles productos fueron retirados la semana pasada?

El Ministerio de Salud alertó la semana pasada sobre la presencia de Listeria monocytogenes en el queso Montino Semiduro de la marca Monteverde.

La presencia de la bacteria en este producto fue confirmada tras unos análisis microbiológicos del Centro Nacional de Referencia en Inocuidad Microbiológica de Alimentos del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (CRIMA-INCIENSA).

“La contaminación de los productos se verificó a través de muestreos realizados en supermercados del país, como parte del control de alimentos que lleva a cabo el Ministerio de Salud, con el fin de verificar el cumplimiento del Reglamento Técnico Centroamericano de Criterios Microbiológicos para la Inocuidad de los Alimentos vigente”, señaló el ministerio.

Asimismo, alertó de la presencia de Staphylococcus aureus en el queso fresco semiduro para freír de la marca Quesos del Norte Las Cuatro A.

Las autoridades de Salud indicaron que estaban trabajando en el retiro del mercado de los lotes contaminados, 021 de la marca Monteverde y 1251 de la marca Quesos del Norte Las Cuatro A, en coordinación con los fabricantes y el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA).

Hay diferentes herramientas para verificar si un producto fue retirado del mercado o cuenta con registro sanitario, entre ellas la página web del Ministerio de Salud. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

¿Qué se recomienda a la población?

El Ministerio de Salud solicitó a la población evitar comprar o consumir los lotes contaminados del producto, especialmente si se trata de mujeres embarazadas, adultos mayores o personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Si usted tiene alguno de los productos antes mencionados, deséchelo o devuélvalo al lugar donde lo compró.

En caso de que tenga síntomas como náuseas, vómitos, presión baja, dolores abdominales, diarrea, cansancio o debilidad intensa y ha consumido los productos con advertencia sanitaria, acuda a un médico y notifíquelo a las autoridades al correo drpirs.correspondencia@misalud.go.cr.

