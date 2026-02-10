Este es el elemento clave que la Catedral Metropolitana guardó durante un año para hacer la ceniza santa

En la Catedral Metropolitana ya tienen la ceniza que usarán el próximo 18 de febrero en el Miércoles de Ceniza, con el cual dará inicio la Cuaresma.

Este martes “hicieron” la ceniza con las palmas del Domingo de Ramos del año pasado.

La Catedral Metropolitana ya hizo la ceniza para el Miércoles de Ceniza (Cortesía de San José TV/Cortesía de San José TV)

“En vísperas del Miércoles de Ceniza nos preparamos con la quema de la palma bendita del año pasado", dijo Gabriel Rojas, sacristán de la Catedral.

“Todos los años se conservan las palmas del Domingo de Ramos y se utilizan para realizar la ceniza que utilizaremos el próximo miércoles 18 de febrero, Miércoles de Ceniza”, agregó.

¿Qué representa la ceniza?

El sacristán fue el encargado de quemar la palma. Él explicó que el signo de la ceniza simboliza el gesto de que los fieles deben volver a sus orígenes, por eso los ministros el miércoles dirán al imponer la ceniza: “Conviértete y cree en el evangelio, porque polvo eres y al polvo volverás”.

Ese miércoles en todas las parroquias del país habrá misas especiales, incluso en horarios extraordinarios, para que todos los creyentes puedan participar.

Rojas recordó los horarios de las eucaristías que se darán en la Catedral, en el centro de San José, ya que muchos trabajadores que pasan por ahí las aprovechan.

“Les recordamos los horarios en esta iglesia catedral, Santuario Nacional: la primera misa es a las 5 de la mañana, luego a las 6:30 de la mañana, 8 de la mañana y 11 de la mañana, que preside el señor arzobispo. Luego a las 4 de la tarde, 6 de la tarde y 7:30 de la noche”.

Tiempo de preparación para la Semana Santa

La Cuaresma consta de 40 días y es un tiempo de preparación, meditación, reflexión y ayuno para los fieles católicos, de cara a lo que se vivirá en la Semana Mayor, cuando se recordará la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

Cuando se cumplen esos 40 días, da inicio la Semana Santa. Este año el Domingo de Ramos será el 30 de marzo; el Jueves Santo será el 2 de abril y el Viernes Santo el 3. La Semana Mayor finalizará el Domingo de Resurrección, que será el 5 de abril.