Cortes de agua en Heredia: Estos son los lugares que se quedarán sin el servicio el jueves

Si usted vive en Heredia, más vale que tome previsiones y guarde agua porque el jueves de esta semana le quitarán el agua por unas horas.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) informó que el jueves 12 de febrero realizará un lavado preventivo en la planta potabilizadora de Río II.

El jueves de esta semana quitarán el agua en varios sectores de San Rafael de Heredia. (Canva)

La medida dejará sin el líquido vital a cerca de ocho mil vecinos de San Rafael de Heredia. Según el cronograma oficial, los trabajos arrancarán a las 7:00 a. m. y se extenderán hasta la 1:00 p. m.

¿Cuáles sectores se verán afectados?

La suspensión tocará puntos clave tanto del centro del cantón como del distrito de Los Ángeles. Estos son algunos de los lugares que deben prepararse:

San Rafael Centro: Sectores como el Tanque Chamaco, calle Mata de Plátano, urbanización La Quinta, calle Nueva y la urbanización La Alameda.

Sectores como el Tanque Chamaco, calle Mata de Plátano, urbanización La Quinta, calle Nueva y la urbanización La Alameda. Los Ángeles: Afectará desde el centro del distrito, las cercanías del Súper La Casita, calle Murillo, Las Monjas y la Policía Turística.

Afectará desde el centro del distrito, las cercanías del Súper La Casita, calle Murillo, Las Monjas y la Policía Turística. Zonas comerciales y centros educativos: También se reportará falta de agua en las inmediaciones del Colegio Nueva Generación, el EBAIS, Bar Sherekan, Añoranzas y el condominio Bello Verde, entre otros.

Tome las previsiones necesaria y guarde agua. (Melissa Fernández)

¿Dónde pedir más información?

La ESPH puso a disposición de los usuarios el número telefónico 2562-3774 para cualquier consulta adicional. Además, usted puede revisar el mapa detallado de la afectación en el sitio web oficial de la empresa: www.esph-sa.com.

Recuerde que, tras el lavado de la planta, es normal que el agua tarde unos minutos extra en llegar con presión normal a las zonas más altas, por lo que se recomienda paciencia una vez que se restablezca el servicio a la 1:00 p. m.