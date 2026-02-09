La JPS anuncia nuevo acumulado millonario pese a que el actual sigue en juego

La Junta de Protección Social (JPS) jugará el acumulado tras el sorteo de Chances este martes 10 de febrero; sin embargo, sorprendió con un anuncio este lunes.

Un día antes de que se juegue el sorteo, la JPS informó que el próximo lunes 16 de febrero realizará una conferencia de prensa en el que anunciará un nuevo acumulado millonario.

El anuncio se dio a pesar de que hay tres oportunidades para que el acumulado salga durante esta semana. Recuerde que la Junta realiza el juego tras los sorteos de Chances, que se juegan los martes y los viernes, y la Lotería de los domingos.

Pese a que el acumulado aún está activo, la JPS anunció un nuevo acumulado millonario. Realizará una conferencia de prensa el próximo lunes 16 de febrero para dar todos los detalles. (Jose Cordero/José Cordero)

De momento se desconoce de qué se trata el nuevo acumulado millonario y cuánto sería el monto.

¿En cuánto está el acumulado?

El acumulado de la JPS está en 742 millones de colones en dos emisiones. Esta cifra aumentó después de que no saliera tras el sorteo de la Lotería del domingo 8 de febrero.

Según la Junta, quedan 49 bolitas con premios extras y una con la palabra acumulado.

En el sorteo del domingo salió una bolita con el premio extra de 2.000.000 colones en dos emisiones para el número 37 y la serie 340.

El acumulado de la JPS está en 742 millones de colones en dos emisiones. Esta cifra podría aumentar el martes 10 de febrero tras el sorteo de Chances si no sale el acumulado o podría haber un ganador. (JPS/JPS)

Si el acumulado no sale otra vez este martes 10 de febrero, el monto aumentará 25 millones de colones más, es decir, subirá a 767 millones de colones.

