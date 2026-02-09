Lotería Nacional: Estos son los números y series ganadoras del sorteo de este domingo 8 de febrero

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este domingo 8 de febrero el sorteo ordinario número 4.888 de la Lotería Nacional, con el que muchos ticos se llenarán de dinero.

El sorteo de lotería nacional repartió un premio mayor de ¢175 millones por emisión. (captura de pantalla/captura de pantalla)

Números favorecidos

Premio mayor: reparte ₡175 millones por entero

Número: 646

Serie: 99

Segundo premio: reparte ₡30 millones por entero

Número: 64

Serie: 975

Tercer premio: reparte ₡14 millones por entero

Número: 70

Serie: 175

Además de los tres premios mayores, durante el sorteo se jugaron 97 premios adicionales en distintas categorías, de acuerdo con el plan oficial de la institución.

LEA MÁS: Lotería Nacional: estos son los resultados del sorteo de hoy lunes 2 de febrero

Premio acumulado sigue activo

Muchos ticos compran lotería con la fe de pegarse el millonario premio del acumulado (Rafael Pacheco Granados/Gordo navideño, venta no calienta)

Para el presente sorteo, el premio acumulado continúa vigente con un monto de ₡717 millones y salió una bolita con 2 millones de colones para el número 37 y la serie 340.

Las personas favorecidas deberán presentar el entero o las fracciones con el número y la serie correspondientes para hacer efectivo el cobro, siguiendo los plazos y procedimientos establecidos por la JPS.

Los resultados oficiales del sorteo 4.888 se publicarán en los canales oficiales de la Junta de Protección Social, una vez finalizado el evento, así como en la edición impresa y digital de La Teja.