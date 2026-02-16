Acumulado de la JPS sube a 817 millones y anuncian otro jugoso premio

La Junta de Protección Social (JPS) anunció un nuevo acumulado millonario; sin embargo, no entrará en juego hasta que salga el acumulado actual.

El premio iniciará en 100 millones de colones y con 75 bolitas en las tómbolas, entre ellas 74 en blanco y una con la palabra “acumulado”.

La entidad hizo este anuncio después de que no saliera el acumulado el domingo 15 de febrero. El monto subió a 817 millones de colones.

“Este premio representa una evolución importante para nuestros sorteos, ya que ofrece a las personas la posibilidad real de ganar montos millonarios adicionales, al mismo tiempo que refuerza el propósito social de la JPS: generar recursos para organizaciones y programas que benefician a miles de personas en condición de vulnerabilidad”, detallaron.

La JPS anunció un nuevo acumulado millonario que se jugará cuando sale el premio del acumulado actual. (Transmisión de YouTube/Captura de Pantalla)

La JPS informó que habrá premios adicionales de 2 millones de colones por cada combinación ganadora, lo que les da la posibilidad a los jugadores de ganar en un mismo sorteo, además del premio acumulado principal.

¿Seguirá en juego el acumulado actual?

La entidad indicó que el juego actual del acumulado se seguirá jugando hasta que salga la combinación ganadora.

Actualmente, el premio está en 817 millones de colones en dos emisiones. La última vez que salió el acumulado fue el pasado domingo 18 de enero, con el monto de 490 millones, para el número 67 y la serie 150.

El acumulado actual subió a 817 millones de colones en dos emisiones. Se jugará este martes 17 de febrero; si no sale, la cifra aumentará 25 millones de colones más. (Jose Cordero/José Cordero)

El juego del acumulado se realizará este martes 17 de febrero tras los Chances. Si no sale de nuevo, el premio aumentará 25 millones de colones más.

