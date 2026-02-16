Ministro de Seguridad pidió a los diputados que lo reciban porque tiene algo muy grave que decirles

El ministro de Seguridad, Mario Zamora, hizo una petición poco común a los diputados, ya que les pidió que lo recibieran de forma urgente para hablar de un tema muy delicado.

El mandó a decir con la legisladora Pilar Cisneros que el tema que quiera tratar es el de Crucitas.

Mario Zamora será recibido por diputados para hablar del delicado tema de Crucitas. (José Cordero)

El jerarca pidió ser recibido con urgencia en el plenario legislativo para informar sobre los preocupantes hallazgos en la zona donde el oro ilegal sigue fluyendo hacia afuera del país.

La solicitud de la cita llegó al Congreso el jueves pasado y los jefes de fracción acordaron recibirlo este lunes 16 de febrero, a las 2 p.m.

Una interpelación cara a cara

Los diputados decidieron usar el mecanismo de interpelación, lo que significa que, después de que Zamora dé la información que lleva, todas las fracciones podrán hacerle preguntas.

En el Congreso se tramita un proyecto de ley que busca legalizar la extracción para que la plata se quede en el país y no en manos de coligalleros ilegales; sin embargo, la iniciativa tiene muchos anticuerpos por el daño ambiental que podría causar el tema.

El jerarca le dirá a los diputados los últimos hallazgos. (Alonso Tenorio)

La presidenta electa, Laura Fernández, actual ministra de la Presidencia, dijo que si de aquí a mayo los actuales diputados no aprueban el proyecto, apenas ella se ponga la banda presidencial, la iniciativa será una prioridad para sus legisladores.