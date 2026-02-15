Nacional

A querido guía turístico Dionisio “Nito” Paniagua le dieron tremenda alegría

El querido guía turístico Dionisio “Nito” Paniagua confirmó la noticia en sus redes sociales

Por Eduardo Vega

Una tremenda buena noticia dio en redes sociales el querido guía turístico Dionisio “Nito” Paniagua este domingo 15 de febrero.

Bien se puede decir que la alegría de Nito es un regalito del Día de los Enamorados. Al menos así de feliz se ve en el video que publicó.

Dionisio "Nito" Paniagua es un guía del Parque Nacional Corcovado.
En días pasados el guía turístico posteó un video confirmando que por culpa suya no había podido renovar su licencia de guía turístico ya que no cumplió con el requisito de realizar 50 horas de cursos de actualización y por eso no lo dejaron entrar al Parque Nacional Corcovado.

“Ahora sí, finalmente, ya tengo mi licencia de guía renovada, así que ya puedo entrar al Parque Nacional Corcovado. Bueno, todavía falta nada más que el MINAE (Ministerio de Ambiente y Energía) me de la luz verde porque el ICT (Instituto Costarricense de Turismo) ya me la dio la luz verde.

“Será cuestión, quizá, de esta semana yo espero. De todos modos tengo una gira de aves, entonces no voy a ocuparla tan pronto”, explica.

Nito siempre se ha caracterizado por su energía positiva y su amor por la naturaleza.

Con su característica buena vibra y energía positiva, Nito comenta que de su capítulo de vencimiento de la licencia salieron cosas buenas.

Como él publicó en redes sociales que se le había vencido la licencia y no podía entrar al Parque Nacional Corcovado, entonces el Minae lo llamó y se organizó una mesa de diálogo con otros compañeros guías algo que para él fue “muy bonito” y provechoso.

“Sobre todo, aprendí que no se pueden ir dejando las cosas para el último momento. Se debe ir aprovechando cuando se dan las oportunidades para ir acumulando esas horas”, asegura Nito.

Dionisio Nito Paniagua ya puede entrar en el Parque Nacional Corcovado

Con tremenda alegría también dijo que no sabía que tenía tantísimo apoyo de todo el país. Una vez publicó el video donde confirmó que se le había vencido la licencia, hubo personas y hasta organizaciones que lo llamaron y le mostraron su solidaridad.

Dionisio "Nito" Paniagua, guía del parque nacional Corcovado y creador de Surcos Tours.
Ya pueden volver Nito a ser guía turístico en Corcovado. (Facebook Surcos Tours)

Confirmó que irá poco a poco saliendo de Corcovado para apoyar a otros emprendedores que cuidan, enseñan y viven de la naturaleza costarricense.

