ESPH defiende calidad del agua en Heredia tras informe de Aresep sobre contaminación

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) afirmó que el agua que distribuye en la provincia florense es potable después de que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) detectara contaminación en el 64% de los acueductos en el país.

Además, aseguró que la Aresep detalló en su informe casos aislados y específicos sin trazabilidad ni análisis amplios sobre presuntos faltantes a las normas de calidad.

“Según el análisis técnico realizado por la ESPH S.A., los hallazgos reportados fueron debidamente analizados y no comprometen la calidad sanitaria ni el cumplimiento normativo del agua potable”, indicó.

La ESPH afirmó que el dato fuera de norma en aluminio en los sistemas Tirol, Brasilia, Sacramento, Vargas, Albinos no representa riesgo para la salud.

La ESPH afirmó que el agua que distribuye en Heredia es potable tras un informe de la Aresep que asegura que el 64% de los acueductos del país están contaminados. (Canva /Canva)

“En ningún punto estudiado, se encontró E. Coli causante de enfermedades, y todos los demás valores se encontraron dentro de lo permitido por la norma técnica nacional, demostrando que los casos son confinados, esporádicos y sin riesgo para la población”, señaló la empresa herediana.

¿Qué dice el informe de la Aresep?

La Aresep dio a conocer que un 63,9% de los acueductos incumplen las normas de calidad.

Según la entidad, se encontró presencia de heces (coliformes fecales y E. Coli), ausencia de desinfección y hasta residuos de metales en el agua.

Estos hallazgos se hicieron tras evaluar 248 sistemas de acueducto, 59 plantas potabilizadoras y 36 plantas de tratamiento de aguas residuales operadas por la ESPH, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y Acueductos Rurales (Asadas).

La Aresep señaló que hay ausencia de cloración o un control inadecuado del cloro residual que reduce la presencia de enfermedades. Según el estudio, el 30% de los sistemas evaluados falló en este aspecto.

La Aresep dio a conocer que la mayoría de los acueductos del país están contaminados. Se detectó presencia de heces y otros elementos. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Asimismo, se detectó que el 38% de los acueductos proveen agua que no es inocua para el consumo humano.

La región donde se presenta el peor desempeño es la Chorotega, mientras que las regiones Brunca y Central mostraron mejores niveles, pero también presentan problemas.

