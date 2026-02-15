El próximo miércoles 18 de febrero es Miércoles de Ceniza

El próximo miércoles 18 de febrero inicia una de las celebraciones más importantes para los católicos de todo el mundo.

El 18 de febrero es Miércoles de Ceniza el cual marca el inicio de la Cuaresma, una época que sirve de preparación espiritual para la fiesta de la Pascua.

Monseñor Garita, obispo de Ciudad Quesada, estará presente en la misa de las 6:30 de la mañana el próximo miércoles 18 de febrero en la catedral sancarleña. (Cortesía)

El obispo de Ciudad Quesada, monseñor José Manuel Garita, nos explica que con el Miércoles de Ceniza inician “40 días para que los fieles vivan la oración, el ayuno y la caridad. Es tiempo de conversión y preparación para vivir los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en la Semana Santa.

“Cuaresma es tiempo de gracia y conversión para avanzar a través de un camino espiritual que nos conduce a celebrar la Pascua de Cristo, el hombre nuevo, en la próxima Semana Santa. Este camino lo hacemos a través de la penitencia y la práctica de las obras de misericordia como expresión de volver nuestra vida a Dios”.

Habla el papa León XIV

El Papa León XIV compartió tres consejos para recorrer un auténtico camino de conversión hacia la Pascua: cultivar la escucha, un ayuno de palabra hirientes y la unión entre los fieles.

Con el Miércoles de Ceniza inicia la Cuaresma para los católicos. (Alonso Tenorio)

Específicamente sobre el ayuno comentó: “Para que el ayuno conserve su verdad evangélica y evite la tentación de enorgullecer el corazón, debe vivirse siempre con fe y humildad. Exige permanecer arraigado en la comunión con el Señor, porque ‘no ayuna de verdad quien no sabe alimentarse de la Palabra de Dios’”.

Finaliza el papa recordándonos: “Queridos hermanos, pidamos la gracia de vivir una Cuaresma que haga más atento nuestro oído a Dios y a los más necesitados. Pidamos la fuerza de un ayuno que alcance también a la lengua, para que disminuyan las palabras que hieren y crezca el espacio para la voz de los demás.

"Cultivar la escucha, un ayuno de palabra hirientes y la unión entre los fieles", invita el papa León XIV. (ANDREAS SOLARO/AFP)

“Y comprometámonos para que nuestras comunidades se conviertan en lugares donde el grito de los que sufren encuentre acogida y la escucha genere caminos de liberación, haciéndonos más dispuestos y diligentes para contribuir a edificar la civilización del amor”.