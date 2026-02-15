Si no tiene la tarjeta de vacunas al día o no sabe ni cuáles tiene, debe urgentemente inyectarse contra peligrosa enfermedad

Hay muchas personas que no tienen la tarjeta de vacunas al día e incluso ni saben dónde está, por eso ni siquiera saben cuáles y cuántas vacunas tienen.

A esas personas el Ministerio de Salud les hace un llamado urgente para que se vayan al centro de salud más cercano y se vacunen ya mismo contra el sarampión debido al aumento de casos en el continente.

Son días de andar bien vacunado contra el sarampión que crece en casos en América. (Rafael Pacheco Granados)

“Aunque en Costa Rica durante el año 2025 se registró únicamente un caso de sarampión, los datos oficiales muestran un aumento significativo de la enfermedad en la América. Los casos confirmados pasaron de 466 en 2024 a 14.504 en 2025, lo que representa un incremento de 31%.

LEA MÁS: Ministerio de Salud confirma caso de sarampión en Costa Rica, el paciente y el lugar

“Durante el 2025, el mayor aumento de casos se reportó en países como México, Canadá, Estados Unidos y Bolivia. Asimismo, en enero de 2026, Guatemala notificó 52 casos adicionales, alcanzando un total acumulado de 128 casos”, explica Saludo.

Las autoridades dan las siguientes recomendaciones a los viajeros a esos países:

Antes del viaje

Verificar que niños, adolescentes y personas adultas cuenten con dos dosis de la vacuna triple viral (SRP).

Lactantes de 6 a 11 meses que viajen a zonas con circulación del virus deben recibir una dosis adicional, al menos dos semanas antes del viaje, según indicación del personal de salud. Esta dosis no sustituye el esquema regular.

Personas adultas sin comprobante de vacunación o sin certeza de inmunidad deben aplicarse al menos una dosis contra el sarampión.

Si el esquema está incompleto o se desconoce, se recomienda ponerlo al día al menos dos semanas antes del viaje.

Es importante que los menores de edad estén bien vacunados contra el sarampión.

Después del viaje

Si entre 7 y 21 días posteriores al regreso se presenta fiebre y brote en la piel, se debe ir de inmediato a un centro de salud e informar sobre el antecedente de viaje reciente.

“El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, que se transmite por el aire al toser, estornudar o hablar, y se propaga con facilidad en lugares concurridos como aeropuertos, aviones, transporte público y sitios turísticos”, recuerda Salud.

La alerta es, con gran importancia, a quienes viajen a revisar su estado de vacunación antes de salir del país, especialmente si se dirige a destinos con circulación del virus.