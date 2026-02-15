Mastodontes y perezosos gigantes: otros hallazgos paleontológicos en Costa Rica

El hallazgo del mastodontey el perezoso gigante en Cartago que se dio a conocer el viernes 13 de febrero no es el único que ha ocurrido en Costa Rica.

Existen varios registros, publicados en diferentes medios de comunicación, sobre el hallazgo de restos de animales pleistocénicos.

Por ejemplo, el científico Alberto Manuel Brenes descubrió hace más de 90 años restos de un perezoso gigante y de un mixotoxodón en las proximidades del río Barranca en Piedades Sur.

El Museo Nacional informó el viernes 13 de febrero sobre el hallazgo de un mastodonte y un perezoso gigante en la provincia de Cartago. (Museo Nacional/Cortesía)

Ambos hallazgos fueron depositados en el Museo Nacional de Costa Rica.

El medio La Voz de Guanacaste informó que en 1978 un hombre llamado Vetsalio Rivas encontró restos fósiles de un mastodonte en Nicoya.

Entre 2003 y 2004 se hallaron los primeros huesos de perezoso gigante en San Gerardo de Limoncito, en Coto Brus, Puntarenas. Se encontraron restos de las extremidades anteriores y posteriores, molares, fragmentos de cráneo, costillas y vértebras.

En Coto Brus de Puntarenas se encontraron restos de un perezoso gigante. Un paleontólogo venezolano ayudó a identificar qué tipo de animal era. Foto: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)

Sin embargo, hasta el 2018 se confirmó que se trataba de un perezoso gigante después de que el paleontólogo venezolano Ascanio Rincón se uniera a la investigación.

Asimismo, según la Universidad de Costa Rica, en 2006 unos vecinos de Palmares encontraron un molar de un mastodonte.

En 2007 hubo otro hallazgo en Esquipulas. Un agricultor descubrió un astrágalo (parte de un tobillo) izquierdo de un perezoso gigante.

También se han encontrado en el país restos de camelidae y Glyphotherium, un género cercano a los diptodontes o armadillos gigantes, según un estudio de la Universidad de Costa Rica. El hallazgo se dio en Puente de Piedra, Alajuela.

Increíble hallazgo en Cartago

El hallazgo de los restos de un mastodonte y de un perezoso gigante ocurrió cerca de un río en la provincia brumosa. De momento, se desconoce el lugar exacto donde se encontraron los restos, mientras se realizan labores de investigación.

Un total de 12 profesionales en geología, arqueología y biología, con el apoyo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica, excavaron y recuperaron 49 piezas que podrían tener una antigüedad de entre 10.000 y 40.000 años.

El hallazgo de un mastodonte y un perezoso gigante en Cartago se convirtió en uno de los más relevantes que se han hecho en el país. (Ministerio de Cultura y Juventud/Cortesía)

La investigación también cuenta con la asesoría del paleontólogo Lucas Spencer, del Museo de Historia Natural de Nuevo México, y el acompañamiento del geólogo nacional Guillermo Alvarado.

Este hallazgo se convirtió en uno de los más relevantes registrados en el país.

Jorge Rodríguez Vives, ministro de Cultura y Juventud, indicó que instruyó al Museo Nacional para que se haga una sala permanente dedicada a la colección paleontológica que cuenta el país.

Se cree que los restos del mastodonte y el perezoso gigante hallados en Cartago podrían tener una antigüedad de entre 10.000 y 40.000 años. (Museo /Cortesía)

