Fotografía científica de pareja costarricense será exhibida en museos de España

¡Orgullo tico! Una fotografía creada por los costarricenses Brandon Antonio Segura Torres y su esposa, Priscilla Vieto, será expuesta por distintos palacios y museos en España durante este 2026.

Los ticos, quienes son estudiantes de Ciencias Biológicas en Argentina, ganaron en diciembre el concurso de fotografía científica organizado por la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, en la categoría Micro.

La imagen de unas alas de mariposa aumentadas por medio de un microscopio generó impresión y fue la favorita del concurso.

Con ayuda del microscopio, se puede ver que las alas de la mariposa tienen diminutas escamas que reflejan la luz y atrapan el polen.

Una imagen creada por los ticos Brandon Antonio Segura Torres y Priscilla Vieto será expuesta en diferentes palacios y museos en España tras ganar un concurso de fotografía científica. (Brandon Antonio Segura/Brandon Antonio Segura)

“Cada escama cumple una función aerodinámica y cromática, pero también se convierte en un vehículo involuntario de vida. Así, en lo más delicado del vuelo se esconde la fuerza que sostiene la diversidad de los ecosistemas terrestres”, se lee en la descripción de la fotografía.

Segura Torres comentó a La Teja que la imagen fue procesada con un software llamado “Open Galileo” que él mismo desarrolló.

El tico tiene conocimientos en biología, robótica y electrotecnia que, de hecho, lo llevaron a formar parte de un gran equipo de desarrollo y de tecnología en el Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales (IPATEC) que estudia la levadura de la cerveza.

La fotografía de la pareja tica de unas alas de mariposa captada en microscopio será expuesta en España durante este 2026. (Fotciencia/Fotciencia)

Ganaron otros concursos

En diciembre también ganaron otros concursos de fotografía científica.

Ellos obtuvieron el tercer lugar y una mención de honor en el certamen de imagen científica internacional de la Universidad de Purdue en Estados Unidos.

Las imágenes que presentaron fueron de un microfósil de diatomea del género Aulacoseira, específicamente una alga microscópica, captada a través de un microscopio electrónico de barrido, y un hongo que crece sobre un ojo compuesto de polilla, que también fue captado a través de un microscopio electrónico de barrido y reinterpretado con inteligencia artificial para darle distintos colores y texturas.

Esta imagen de un microfósil de diatomea género Aulacoseira (alga microscópica) visto con microscopio electrónico de barrido obtuvo el tercer lugar en el concurso de la Universidad Purdue. (Nanoartography/Nanoartography 2025)

También ganaron el primer y segundo lugar en diferentes categorías en el concurso sudamericano de Wikipedia, llamado Foto Física. Para esta competencia, ellos presentaron una fotografía de una vitamina C cristalizada que muestra intensos colores bajo el microscopio polarizado debido al fenómeno de la birrefringencia.

Esta imagen de un hongo que crece sobre un ojo compuesto de polilla captado con microscopio electrónico de barrido obtuvo una mención de honor en el concurso de la Universidad Purdue. (Nanoartography 2025/Nanoartography 2025)

“Este efecto ocurre cuando la luz polarizada pasa a través de un material anisotrópico como los cristales y se divide en dos rayos con distintas velocidades y direcciones de vibración. Al salir del cristal, esos rayos se vuelven a combinar y se interfieren entre sí, produciendo patrones de interferencia cromática”, explicó la pareja.

Otra imagen que también fue presentada en dicho concurso es una flor, pero con una perspectiva fuera de la imaginación.

“La imagen fue capturada utilizando un filtro que permite visualizar patrones en el rango ultravioleta a través del efecto Raman. Este fenómeno óptico revela cómo ciertas moléculas dispersan la luz de manera inelástica, produciendo cambios sutiles en la longitud de onda que evidencian estructuras y pigmentos invisibles al ojo humano”, describió.

Una imagen de una flor desde una diferente perspectiva llevó a la pareja ganar el concurso de "Foto Física" de Wikipedia. (Wikimedia Commons/Wikimedia Commons)

La pareja participó en el Wikimedia Science Competition; sin embargo, sabrá el resultado dentro de unas semanas. Si sus imágenes ganan a nivel nacional, competirán a nivel internacional.

“Para nosotros es una maravilla, ya que somos estudiantes de biología y competimos contra los mejores laboratorios del mundo y contra investigadores prestigiosos. Así que nosotros mismos nos sorprendemos de los resultados”, expresó Segura Torres.

Una imagen de una vitamina C captada a través de un microscopio polarizado llevó a la pareja ganar el concurso de "Foto Física" de Wikipedia. (Wikimedia Commons/Wikimedia Commons)

