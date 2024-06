Siquirreño logró foto que sacudió la biología de Costa Rica y el mundo entero

Randy Gómez Alvarado es un siquirreño de la pura cepa, tiene 25 años, es guía naturalista casi desde que nació, le encanta la observación de aves y todo tipo de animales, y está orgulloso de haber logrado una superfoto que le dio la vuelta al mundo y que sacudió completamente la biología tica y mundial.

Gracias a que su abuelo, don Isaías Alvarado, sus tíos Jaime, Joel y Rodolfo Alvarado, quienes desde muy pequeñito lo animaron a amar la naturaleza y a disfrutarla observándola todas las horas que pudiera, el siquirreño creció en medio de los bosques de su cantón aprendiendo a cuidar y respetar el medio ambiente.

Randy es guía naturalista, usted lo puede llamar al: 8652-9322. (Cortesía)

A los 16 años comenzó a foguearse como guía turístico; sin embargo, ya tenía años como observador de la naturaleza y no pudo nacer en mejor lugar porque justamente Sarapiquí tiene la mitad de las especies de aves del país.

Si aprendió algo muy bien de su abuelo y sus tíos fue a estar siempre listo cuando disfruta de la naturaleza porque no sabe en qué momento puede llegar ese instante único y si él tiene la cámara prendida y lista, podría inmortalizarlo

Gran foto

Hace dos años le llegó el día para el que tanto lo prepararon en casa. El instante lo encontró trabajando, con la cámara prendida y enfocada. Estaba en la reserva Selva Verde Lodge, también con un grupo de turistas y de un pronto a otro escuchó un ruido entre los árboles.

“Al escuchar el ruido de una vez, casi de forma instintiva agarré la cámara y me volví, al instante pude comprobar que era un basilisco que había atrapado a una iguana bebé y sin dudarlo tomé la foto.

“En ese momento, por andar con un grupo de turistas, había mucha gente, pero ninguno tenía una cámara como la mía entonces quienes lograron el momento también lo hicieron con celulares y la calidad no es la misma ni lograron el mismo instante que yo fotografié”, recuerda el observador de aves.

“Sentí que tenía una muy buena foto, pero nada más, no tenía idea de todo lo que se vendría”, explica.

Como estaba trabajando la editó para subirla a sus redes sociales hasta dos meses después de que la tomó.

Le encanta el arte de observar aves por horas y tomarles fotos. (Cortesía)

¡Sorpresa científica mundial!

“El día que subí la foto fue normal para mí. La subí, me fui a trabajar, puse el celular en vibrador y como andaba con un grupo de turistas no pude atenderlo, pero no dejaba de vibrar. Cuando en la noche revisé el celular tenía demasiados mensajes de amigos, fotógrafos, científicos, gente que ni conocía, en fin, fue una locura total.

“Sabía que era una buena foto, pero no tenía idea de lo que iba a impactar. El tema aquí no es la buena foto, que sí es importante que tiene buena luz y un instante en especial, lo realmente importante, algo que no tenía ni idea, es que se convirtió en el primer registro mundial científico desde Costa Rica de un basilisco esmeralda alimentándose de un bebé de iguana verde. Nadie en el país había podido demostrarlo con evidencia científica como la foto”, aseguró el siquirreño.

El siquirreño siempre anda con la cámara lista para tomar la mejor foto posible. (Cortesía)

Randy, tras la foto, entendió que debía ponerse la gabacha de científico y meterle ciencia a a la imagen.

Documento científico

Un primo le ayudó y se contactaron con el biólogo costarricense José Manuel Mora de la Universidad Técnica Nacional, quien junto con Elián Villalobos, Lucía López y Dinia Umaña, escribieron un perfecto documento científico.

Ese documento se llama: “Depredación de una iguana juvenil Rhinolopha (Squamata: Iguanidae) por Basiliscus plumifrons (Squamata: Corytophanidae) en la selva tropical de Costa Rica”, el cual fue publicado, el 21 de octubre del 2022, por la Universidad de Puerto Rico en su publicación científica llamada: Periódico Caribeño de la Ciencia.

En ese documento queda claro lo siguiente: “El 11 de julio de 2022 a las 09:36 horas observamos un basilisco verde adulto depredando a un neonato de iguana verde en Selva Verde Lodge en el Bosque Húmedo Tropical del norte de Costa Rica”.

A partir de la foto del siquirreño el mundo de la ciencia bien puede decir lo que siempre ha dicho del basilisco que, “se alimenta principalmente de insectos y otros artrópodos, pero también consume flores y frutos”, además, debe agregarle: “ocasionalmente (se alimenta de) vertebrados como pequeñas lagartijas”.

Randy ama la naturaleza y sabe que conservarla es lo mejor que puede hacer. (Cortesía)

La foto también participó en diferentes concursos fotográficos mundiales y logró ser finalista, Randy la tituló: “Depredación del Bosque Tropical Lluvioso”.

Fue considerada dentro de las mejores del 2022 en el concurso de fotografía “Nature Photo Contest” de la Fundación para la Conservación de la Naturaleza del Archipiélago de Indonesia.