Grupo Mutual ofrece casas y lotes desde ¢7,9 millones en distintas partes de Costa Rica

¿Está buscando un lote o una casa? Grupo Mutual puso a disposición varias propiedades adjudicadas en distintas partes del país.

Entre las opciones que ofrece esta entidad se pueden encontrar lotes, casas y locales comerciales en diferentes partes del país como Alajuela, Heredia y Limón.

Grupo Mutual indicó que tanto las personas asalariadas como las trabajadoras independientes deben cumplir con ciertos requisitos para aplicar para alguna propiedad.

En el caso de los asalariados, deben presentar una orden patronal y una constancia salarial, así como el recibo de agua, luz o cable con la dirección de su propiedad actual y una copia de la cédula de identidad y de la persona beneficiaria de la póliza de vida.

Por otra parte, las personas trabajadoras independientes deben entregar una constancia de ingresos firmada por un contador público, así como el respaldo de ingresos, como facturas, estados de cuenta, patentes u otro documento, y recibos de servicios y una copia de la cédula de identidad.

Estas son algunas opciones que se pueden encontrar en esta entidad:

Lote en Naranjo

Grupo Mutual tiene casas y terrenos a la venta en diferentes zonas del país, entre ellas Talamanca, San Rafael de Heredia, Guácimo y más. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)

Folio Nº 2-622676-000

Ubicación: San Juan, Naranjo, Alajuela. De la fábrica de canastas, 1,3 km oeste, 300 metros norte y 100 metros oeste.

San Juan, Naranjo, Alajuela. De la fábrica de canastas, 1,3 km oeste, 300 metros norte y 100 metros oeste. Área del terreno: 956 m²

956 m² Precio: ¢25.000.000

¢25.000.000 Contacto: 2435-2411/2435-2088 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Lote en San Carlos

Folio Nº 2-269634-000

Ubicación: Pocosol, San Carlos, Alajuela. 700 metros sur del súper Diego Montoya, barrio Paraíso.

Pocosol, San Carlos, Alajuela. 700 metros sur del súper Diego Montoya, barrio Paraíso. Área del terreno: 3432 m²

3432 m² Precio: ¢16.500.000

¢16.500.000 Contacto: 2435-2723/2435-1080 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Casa en Guácimo

Folio Nº 7-143135-000

Ubicación: Duacarí, Guácimo, Limón. Carambola, contiguo a la Iglesia Evangélica.

Duacarí, Guácimo, Limón. Carambola, contiguo a la Iglesia Evangélica. Área del terreno: 301 m²

301 m² Área de construcción: 59 m²

59 m² Precio: ¢16.000.000

¢16.000.000 Contacto: 2435-2039/2437-1093 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Casa en Siquirres

Folio Nº 7-091539-000

Ubicación: El Cairo, Siquirres, Limón. Del súper La Bendición, 498 metros norte.

El Cairo, Siquirres, Limón. Del súper La Bendición, 498 metros norte. Área del terreno: 310 m²

310 m² Área de construcción: 60 m²

60 m² Precio: ¢7.900.000

¢7.900.000 Contacto: 2435-2088/2435-2723 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Lote en Talamanca

Folio Nº 7-175835-000

Ubicación: Sixaola, Talamanca, Limón. San Miguelito, 100 metros antes del Salón de Testigos de Jehová

Sixaola, Talamanca, Limón. San Miguelito, 100 metros antes del Salón de Testigos de Jehová Área del terreno: 430 m²

430 m² Precio: ¢10.492.000

¢10.492.000 Contacto: 2435-1716/2435-1080 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Casa en Limón

Folio Nº 7-092066-000

Ubicación: Limón, Limón, Limón. Urbanización Siglo XXI, lote 63-C.

Limón, Limón, Limón. Urbanización Siglo XXI, lote 63-C. Área del terreno: 170,55 m²

170,55 m² Área de construcción: 120,5 m²

120,5 m² Precio: ¢44.285.000

¢44.285.000 Contacto: 2435-2411 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Casa en San Rafael de Heredia

