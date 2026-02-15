Nacional

Grupo Mutual ofrece casas y lotes desde ¢7,9 millones en distintas partes de Costa Rica

La entidad financiera puso a disposición casas, lotes y locales comerciales adjudicados en distintas zonas del país, con precios desde ¢7,9 millones

EscucharEscuchar
Por Ingrid Hidalgo

¿Está buscando un lote o una casa? Grupo Mutual puso a disposición varias propiedades adjudicadas en distintas partes del país.

LEA MÁS: Fotografía científica de pareja costarricense será exhibida en museos de España

Entre las opciones que ofrece esta entidad se pueden encontrar lotes, casas y locales comerciales en diferentes partes del país como Alajuela, Heredia y Limón.

Grupo Mutual indicó que tanto las personas asalariadas como las trabajadoras independientes deben cumplir con ciertos requisitos para aplicar para alguna propiedad.

En el caso de los asalariados, deben presentar una orden patronal y una constancia salarial, así como el recibo de agua, luz o cable con la dirección de su propiedad actual y una copia de la cédula de identidad y de la persona beneficiaria de la póliza de vida.

Por otra parte, las personas trabajadoras independientes deben entregar una constancia de ingresos firmada por un contador público, así como el respaldo de ingresos, como facturas, estados de cuenta, patentes u otro documento, y recibos de servicios y una copia de la cédula de identidad.

LEA MÁS: ¿Fue despedido Óscar Izquierdo contra criterio jurídico? Esto dice el AyA

Estas son algunas opciones que se pueden encontrar en esta entidad:

Lote en Naranjo

Lote en Alajuela
Grupo Mutual tiene casas y terrenos a la venta en diferentes zonas del país, entre ellas Talamanca, San Rafael de Heredia, Guácimo y más. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)
  • Folio Nº 2-622676-000
  • Ubicación: San Juan, Naranjo, Alajuela. De la fábrica de canastas, 1,3 km oeste, 300 metros norte y 100 metros oeste.
  • Área del terreno: 956 m²
  • Precio: ¢25.000.000
  • Contacto: 2435-2411/2435-2088 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Lote en San Carlos

Lote en San Carlos
Grupo Mutual tiene casas y terrenos a la venta en diferentes zonas del país, entre ellas Talamanca, San Rafael de Heredia, Guácimo y más. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)
  • Folio Nº 2-269634-000
  • Ubicación: Pocosol, San Carlos, Alajuela. 700 metros sur del súper Diego Montoya, barrio Paraíso.
  • Área del terreno: 3432 m²
  • Precio: ¢16.500.000
  • Contacto: 2435-2723/2435-1080 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Casa en Guácimo

Grupo Mutual tiene varias opciones de casas y terrenos en descuentos.
Grupo Mutual tiene casas y terrenos a la venta en diferentes zonas del país, entre ellas Talamanca, San Rafael de Heredia, Guácimo y más. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)
  • Folio Nº 7-143135-000
  • Ubicación: Duacarí, Guácimo, Limón. Carambola, contiguo a la Iglesia Evangélica.
  • Área del terreno: 301 m²
  • Área de construcción: 59 m²
  • Precio: ¢16.000.000
  • Contacto: 2435-2039/2437-1093 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Casa en Siquirres

Grupo Mutual tiene varias opciones de casas y terrenos en descuentos.
Grupo Mutual tiene casas y terrenos a la venta en diferentes zonas del país, entre ellas Talamanca, San Rafael de Heredia, Guácimo y más. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)
  • Folio Nº 7-091539-000
  • Ubicación: El Cairo, Siquirres, Limón. Del súper La Bendición, 498 metros norte.
  • Área del terreno: 310 m²
  • Área de construcción: 60 m²
  • Precio: ¢7.900.000
  • Contacto: 2435-2088/2435-2723 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

LEA MÁS: ¿No hizo la inspección técnica vehicular en 2025? Aún está a tiempo

Lote en Talamanca

Lote en Limón
Grupo Mutual tiene casas y terrenos a la venta en diferentes zonas del país, entre ellas Talamanca, San Rafael de Heredia, Guácimo y más. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)
  • Folio Nº 7-175835-000
  • Ubicación: Sixaola, Talamanca, Limón. San Miguelito, 100 metros antes del Salón de Testigos de Jehová
  • Área del terreno: 430 m²
  • Precio: ¢10.492.000
  • Contacto: 2435-1716/2435-1080 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Casa en Limón

Casa en Limón
Grupo Mutual tiene casas y terrenos a la venta en diferentes zonas del país, entre ellas Talamanca, San Rafael de Heredia, Guácimo y más. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)
  • Folio Nº 7-092066-000
  • Ubicación: Limón, Limón, Limón. Urbanización Siglo XXI, lote 63-C.
  • Área del terreno: 170,55 m²
  • Área de construcción: 120,5 m²
  • Precio: ¢44.285.000
  • Contacto: 2435-2411 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Casa en San Rafael de Heredia

Casa en San Rafael de Heredia
Grupo Mutual tiene casas y terrenos a la venta en diferentes zonas del país, entre ellas Talamanca, San Rafael de Heredia, Guácimo y más. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)
  • Folio Nº 4-192042-000
  • Ubicación: San Rafael, San Rafael, Heredia. Calle Puente Piedra, calle Los Ramírez, de Pollos Pepe, 425 metros norte, 25 metros oeste y 60 metros suroeste.
  • Área del terreno: 169,78 m²
  • Área de construcción: 219,39 m²
  • Precio: ¢53.000.000
  • Contacto: 2435-2411/2435-2039 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
propiedades adjudicadasGrupo Mutualcasas en venta en Costa Ricarequisitos para aplicar
Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.