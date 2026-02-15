Grupo Mutual ofrece casas y lotes desde ¢7,9 millones en distintas partes de Costa Rica

¿Está buscando un lote o una casa? Grupo Mutual puso a disposición varias propiedades adjudicadas en distintas partes del país.
Entre las opciones que ofrece esta entidad se pueden encontrar lotes, casas y locales comerciales en diferentes partes del país como Alajuela, Heredia y Limón.
Grupo Mutual indicó que tanto las personas asalariadas como las trabajadoras independientes deben cumplir con ciertos requisitos para aplicar para alguna propiedad.
En el caso de los asalariados, deben presentar una orden patronal y una constancia salarial, así como el recibo de agua, luz o cable con la dirección de su propiedad actual y una copia de la cédula de identidad y de la persona beneficiaria de la póliza de vida.
Por otra parte, las personas trabajadoras independientes deben entregar una constancia de ingresos firmada por un contador público, así como el respaldo de ingresos, como facturas, estados de cuenta, patentes u otro documento, y recibos de servicios y una copia de la cédula de identidad.
Estas son algunas opciones que se pueden encontrar en esta entidad:
Lote en Naranjo
- Folio Nº 2-622676-000
- Ubicación: San Juan, Naranjo, Alajuela. De la fábrica de canastas, 1,3 km oeste, 300 metros norte y 100 metros oeste.
- Área del terreno: 956 m²
- Precio: ¢25.000.000
- Contacto: 2435-2411/2435-2088 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr
Lote en San Carlos
- Folio Nº 2-269634-000
- Ubicación: Pocosol, San Carlos, Alajuela. 700 metros sur del súper Diego Montoya, barrio Paraíso.
- Área del terreno: 3432 m²
- Precio: ¢16.500.000
- Contacto: 2435-2723/2435-1080 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr
Casa en Guácimo
- Folio Nº 7-143135-000
- Ubicación: Duacarí, Guácimo, Limón. Carambola, contiguo a la Iglesia Evangélica.
- Área del terreno: 301 m²
- Área de construcción: 59 m²
- Precio: ¢16.000.000
- Contacto: 2435-2039/2437-1093 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr
Casa en Siquirres
- Folio Nº 7-091539-000
- Ubicación: El Cairo, Siquirres, Limón. Del súper La Bendición, 498 metros norte.
- Área del terreno: 310 m²
- Área de construcción: 60 m²
- Precio: ¢7.900.000
- Contacto: 2435-2088/2435-2723 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr
Lote en Talamanca
- Folio Nº 7-175835-000
- Ubicación: Sixaola, Talamanca, Limón. San Miguelito, 100 metros antes del Salón de Testigos de Jehová
- Área del terreno: 430 m²
- Precio: ¢10.492.000
- Contacto: 2435-1716/2435-1080 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr
Casa en Limón
- Folio Nº 7-092066-000
- Ubicación: Limón, Limón, Limón. Urbanización Siglo XXI, lote 63-C.
- Área del terreno: 170,55 m²
- Área de construcción: 120,5 m²
- Precio: ¢44.285.000
- Contacto: 2435-2411 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr
Casa en San Rafael de Heredia
- Folio Nº 4-192042-000
- Ubicación: San Rafael, San Rafael, Heredia. Calle Puente Piedra, calle Los Ramírez, de Pollos Pepe, 425 metros norte, 25 metros oeste y 60 metros suroeste.
- Área del terreno: 169,78 m²
- Área de construcción: 219,39 m²
- Precio: ¢53.000.000
- Contacto: 2435-2411/2435-2039 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr